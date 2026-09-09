Giả danh cơ quan Công an gửi tin nhắn “phạt nguội” kèm đường link giả mạo

Các đối tượng gửi tin nhắn kèm đường link giả mạo, dẫn dụ nạn nhân truy cập các website có giao diện tương tự trang thông tin chính thống để đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh giả mạo. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội cung cấp.

Một số thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng phổ biến như: Giả danh cơ quan chức năng gửi tin nhắn SMS hoặc thông qua các phương thức khác, thông báo phương tiện của người dân vi phạm giao thông và chưa thực hiện nghĩa vụ nộp phạt.

Cùng với tin nhắn, các đối tượng có thể gửi kèm đường link dẫn đến website giả mạo, được thiết kế có giao diện giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trang thông tin của cơ quan Nhà nước nhằm tạo lòng tin, đánh lừa người dân.

Tạo tâm lý cấp bách, các đối tượng đưa ra những thông tin như “giảm 50% nếu nộp phạt sớm”, “bị tăng mức phạt nếu không thực hiện trong 48 giờ”... để gây tâm lý hoang mang, thúc giục người dân thực hiện theo hướng dẫn.

Các website giả mạo của đối tượng có thể yêu cầu người dân đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập thông tin thẻ, mật khẩu hoặc mã OTP. Khi người dân cung cấp các thông tin này, đối tượng có thể lợi dụng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị không yêu cầu người dân nộp phạt hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP qua đường link được gửi từ các tin nhắn không xác định.

Người dân có thể tra cứu thông tin vi phạm giao thông trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic; trang thông tin điện tử chính thức của Cục Cảnh sát giao thông; Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ hoặc chuyển tiền theo yêu cầu từ các tin nhắn, cuộc gọi và đường link không xác định.

Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin, thực hiện giao dịch theo yêu cầu của đối tượng, người dân cần khẩn trương liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các tin nhắn thông báo “phạt nguội”, kiểm tra kỹ thông tin và chỉ thực hiện tra cứu qua các ứng dụng, trang thông tin chính thức nêu trên; không truy cập đường link không xác định hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP theo yêu cầu của các đối tượng.