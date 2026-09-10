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Boeing Việt Nam có Giám đốc mới người Ấn Độ, lần hiếm hoi có Phó Tổng giám đốc là người Việt

| | Doanh nghiệp

Boeing Việt Nam có Giám đốc mới người Ấn Độ, lần hiếm hoi có Phó Tổng giám đốc là người Việt

Trước đó, ông Prakash Kumar Ishwarbhai Tailor giữ chức Phó Tổng giám đốc Boeing Việt Nam.

Ngày 8/9, Boeing Việt Nam có công bố về lãnh đạo mới. Vị trí Tổng giám đốc được giao cho ông Prakash Kumar Ishwarbhai Tailor, sinh năm 1970, quốc tịch Ấn Độ.﻿

Theo hồ sơ LinkedIn, ông Tailor đã làm việc tại Boeing khoảng tám năm và từ tháng 1/2026 giữ chức giám đốc điều hành phụ trách vận hành kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặt tại Singapore. Ở vai trò này, ông phụ trách các mảng gồm chiến lược vận hành và kinh doanh toàn cầu, kiểm soát tài chính khu vực, quản lý dự án và phát triển nhân sự.﻿

Trước đó, ông ﻿Prakash Kumar Ishwarbhai Tailor giữ chức Phó Tổng giám đốc Boeing Việt Nam. Hiện tại, sau khi nhận vị trí mới, Phó Tổng giám đốc mới của Boeing Việt Nam là bà Dương Trà My, sinh năm 1968.﻿

Đây là một lần hiếm hoi Boeing Việt Nam có lãnh đạo nữ người Việt Nam. Trước đó, ﻿công ty có các Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc quốc tịch Mỹ và Ấn Độ, bao gồm Prakash Kumar Ishwarbhai Tailor (Ấn Độ), Michael Vũ Nguyễn (Mỹ), Natalie Nell Rorem (Mỹ), Zeidan Bashar Zaki (Mỹ), Christopher James Wolter (Mỹ)...

Trước đó, ngày 28/8, Tập đoàn Boeing thông báo về sự ra đi của ông Michael Vũ Nguyễn, cựu Giám đốc Quốc gia Boeing tại Việt Nam trong 5 năm qua.

Theo hồ sơ do AmCham công bố, ông Michael Vũ Nguyễn tốt nghiệp cử nhân ngành Management Information Systems (MIS) tại Elizabethtown College, sau đó lấy bằng MBA chuyên ngành Finance & Management tại The Wharton School thuộc University of Pennsylvania.

Trước khi gia nhập Boeing, ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực như hàng không, y tế, giáo dục và sản xuất. Quá trình nghề nghiệp của ông trải rộng tại Mỹ, châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á.

Trong lĩnh vực hàng không, ông từng là đại diện tại Việt Nam của Airport Development Corporation/Houston Airport System. Đây cũng là một trong những dấu mốc đáng chú ý trước khi ông chuyển sang đảm nhiệm các vị trí liên quan đến phát triển kinh doanh và hợp tác quốc tế.

Ông Michael Vũ Nguyễn cũng từng là đại diện tại Mỹ của hệ thống y tế Vinmec thuộc Vingroup.

Đến tháng 9/2021, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam, làm việc tại Hà Nội. Tại đây, ông phụ trách tăng cường hiện diện của Boeing tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các cơ hội kinh doanh và mở rộng hoạt động của tập đoàn hàng không Mỹ tại thị trường trong nước.

﻿Sau Boeing Việt Nam, ông Michael Vũ Nguyễn gia nhập tập đoàn FLC vào tháng 8/2026 với vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn, phụ trách mảng hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Boeing Việt Nam

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