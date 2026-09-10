Kỳ tích EVN: xóa sạch lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng trong chưa đầy 2 năm

Theo báo cáo tài chính Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), doanh thu thuần nửa đầu năm 2026 đạt hơn 295.000 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với mức hơn 258.000 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng lên 286.763 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm khoảng 30%, xuống còn hơn 8.265 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đạt hơn 3.012 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm đáng kể, còn khoảng 1.835 tỷ đồng.

Sau khi tính các khoản thu nhập và chi phí khác, EVN báo lãi sau thuế hơn 8.631 tỷ đồng, cao hơn khoảng 26% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng nợ phải trả hơn 304.851 tỷ đồng

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Công ty mẹ EVN đạt hơn 542.269 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn ở mức hơn 230.575 tỷ đồng, tăng hơn 38.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền đạt khoảng 4.660 tỷ đồng. Đáng chú ý, EVN có hơn 127.774 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, phần lớn là các khoản tiền gửi ngân hàng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, đầu tư tài chính dài hạn đạt hơn 198.632 tỷ đồng. Riêng giá trị đầu tư vào các công ty con lên tới hơn 160.885 tỷ đồng.



Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của EVN tại cuối tháng 6 còn hơn 41.326 tỷ đồng, cho thấy lượng vốn lớn đang nằm tại các dự án nguồn điện, lưới điện và hạ tầng liên quan.



Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đạt hơn 304.851 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức hơn 10.207 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt hơn 114.169 tỷ đồng.

EVN xóa sạch hơn 45.000 tỷ đồng lỗ lũy kế

Một thay đổi đáng chú ý trong tình hình tài chính của EVN là khoản lỗ lũy kế đã được xử lý hết. Đến cuối tháng 6/2026, Công ty mẹ EVN chuyển sang trạng thái có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 3.000 tỷ đồng.



Trước đó, tại cuối năm 2024, EVN vẫn còn ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 45.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 2 năm, tập đoàn đã bù đắp toàn bộ số lỗ này.



Riêng năm 2025, lợi nhuận sau thuế thuộc về Công ty mẹ EVN đạt hơn 50.500 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi tập đoàn đi vào hoạt động.

Khoản lãi lớn trong năm 2025 và nửa đầu 2026 đã giúp EVN bù hết hơn 45.000 tỷ đồng lỗ tích lũy từ các năm trước, đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trở lại trạng thái dương.



Song song với cải thiện kết quả kinh doanh, EVN tiếp tục triển khai hàng loạt dự án điện quy mô lớn. Tập đoàn đang hoàn thiện hồ sơ dự án Nhà máy điện LNG Quảng Trạch III và phối hợp chuẩn bị nguồn khí cho các dự án LNG Quảng Trạch II, III.



EVN cũng tiếp tục thực hiện các thủ tục đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sau khi Việt Nam và Liên bang Nga ký hiệp định liên Chính phủ, đồng thời thúc đẩy các dự án thủy điện mở rộng, thủy điện tích năng và điện gió ngoài khơi.



Trong 6 tháng đầu năm, EVN đã tổ chức đấu thầu 8.539 gói thầu, với tỷ lệ tiết kiệm bình quân 6,32%.



Tập đoàn hiện cũng tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị tài chính, xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân và giá truyền tải điện năm 2026 để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.