Thổi phồng lợi nhuận năm 2025, 4 công ty niêm yết bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước điểm tên

4 công ty niêm yết khai sai lợi nhuận

Ngày 9/9, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Điện Quang (HOSE: DQC) do có hành vi công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 (tự lập), lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm ngoái là hơn 11,5 tỷ đồng. Song, BCTC đã kiểm toán năm 2025 chỉ là 4,9 tỷ đồng, chênh lệch 58%.

Theo đó, công ty phải nộp phạt 150 triệu đồng và buộc hủy bỏ thông tin/cải chính thông tin sai lệch theo quy định pháp luật.

CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 (HOSE: C32) một ngày trước đó cũng bị phạt lỗi với số tiền tương tự. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên báo cáo tự lập là 39,4 tỷ, song khi có kiểm toán giảm còn 26,3 tỷ đồng.

Mức độ chênh lệch nghiêm trọng nhất ghi nhận tại CTCP Tập đoàn ST8 (HOSE: ST8). Trên báo cáo tự lập, doanh nghiệp này công bố lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt tới 90,3 tỷ đồng. Thế nhưng, báo cáo kiểm toán năm 2025 sau đó lại ghi nhận mức lỗ sau thuế hơn 8 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 8, Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (HNX: NRC) tự lập lợi nhuận sau thuế là 35,5 tỷ đồng nhưng báo cáo kiểm toán chỉ còn gần 6,7 tỷ đồng, "bốc hơi" hơn 81% giá trị.

Đây là 4 doanh nghiệp bị xử phạt do thông tin sai lệch về lợi nhuận từ đầu năm đến nay (bắt đầu trong tháng 8-9). Tổng số tiền phạt hành chính đối với nhóm này là 550 triệu đồng, đi kèm nghĩa vụ bắt buộc là hủy bỏ hoặc cải chính thông tin sai lệch công bố ra thị trường.

Thực tế trên thị trường không thiếu những trường hợp chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo doanh nghiệp tự lập và báo cáo kiểm toán, soát xét. Có thể kể đến PNJ, Nhà Thủ Đức hay Vinaconex...

Tuy nhiên không phải báo cáo nào có chênh lệch cũng bị phạt.﻿

Còn những trường hợp nào?

Nhà nước từ lâu đã có chế tài liên quan đến công bố thông tin. Trong đó, Nghị định 156/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ đầu năm 2021 đã quy định rõ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quy định này sau đó còn được bổ sung tại Nghị định 128/2021/NĐ-CP hiệu lực từ đầu năm 2022 và Nghị định 306/2025/NĐ-CP hiệu lực từ đầu năm 2026. Theo đó, khung tiền phạt là 100-200 triệu đồng, buộc phải cải chính thông tin đối với hành vi sai phạm.

Theo thống kê trên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), ngoài vi phạm về lợi nhuận, cơ quan này còn ghi nhận một số trường hợp khác có liên quan đến công bố thông tin sai lệch.

Chẳng hạn, CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (UPCoM: DND) bị phạt 175 triệu đồng do khai sai về giao dịch với bên liên quan. Tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025, công ty ghi nhận các giao dịch với CTCP Xây dựng Đồng Nai; CTCP Môi trường Sonadezi; CTCP Cấp Nước Đồng Nai sai lệch so với số tiền ghi nhận tại BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.

Đối với CTCP Transimex (HOSE: TMS), báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 ghi nhận các giá trị giao dịch với Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics, Cảng Mipec, Transimex Shipping sai lệch so với nội dung ghi nhận tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán.

Ở lĩnh vực trái phiếu, đầu tháng 7, CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (HOSE: SBT) bị phạt do chỉ sử dụng số tiền 200 tỷ đồng phát hành trái phiếu để mua một mã trái phiếu duy nhất SBTB2124002 (trong khi kế hoạch sử dụng vốn phải dùng để mua 2 mã trái phiếu).

Tập đoàn Gelex (HOSE: GEX) cũng dính lỗi tương tự. SSC ghi nhận Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021, năm 2021, bán niên năm 2022, năm 2022, bán niên năm 2023, năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025 có một số nội dung chi sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu của một số mã trái phiếu không đúng với thực tế.

Hay đầu năm nay, CTCP Năng lượng Bắc Hà bị phạt do sử dụng nguồn vốn huy động từ 3 mã trái phiếu phát hành năm 2021 cho mục đích đầu tư tài chính ngắn hạn, trong khi mục đích sử dụng vốn được cấp phép là “Hoạt động kinh doanh sản xuất điện”.