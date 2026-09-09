EVN phát cảnh báo quan trọng tới khách hàng sử dụng điện trên cả nước

Mới đặt Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vừa phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng, trong đó các đối tượng xấu lợi dụng thương hiệu ngành điện để tạo lòng tin, dụ khách hàng tải và cài đặt ứng dụng giả mạo có chứa mã độc.

Theo cảnh báo, website evnquocgia(.)com đang sao chép giao diện, hình ảnh, logo và nhãn hiệu của EVN nhằm tạo cảm giác đây là trang thông tin chính thức. Trên website này còn xuất hiện các nút tải ứng dụng sử dụng trái phép biểu tượng của Google Play và App Store.

Website giả mạo EVN để dụ người dùng tải ứng dụng “CSKH EVNSPC” (Ảnh: EVN)

Thông qua các đường dẫn trên, người dùng có thể bị dụ tải về file cài đặt ứng dụng mang tên “CSKH EVNSPC”. EVNSPC khẳng định đây không phải ứng dụng chăm sóc khách hàng do Tổng công ty phát hành.

Điểm đáng chú ý là ứng dụng giả mạo có thể được cài kèm mã độc, từ đó thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm trên thiết bị của người dùng.

Theo EVNSPC, mã độc có khả năng đọc và đánh cắp tin nhắn chứa mã xác thực OTP; tạo giao diện giả mạo phủ lên ứng dụng ngân hàng để thu thập thông tin đăng nhập; quay màn hình, ghi âm hoặc thậm chí chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Nếu người dùng cấp các quyền cần thiết cho ứng dụng độc hại, kẻ gian có thể lợi dụng những thông tin thu thập được để thực hiện các giao dịch trái phép. Trong trường hợp tài khoản ngân hàng được đăng nhập trên thiết bị bị kiểm soát, nguy cơ tài sản bị chiếm đoạt có thể xảy ra.

EVNSPC khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập website evnquocgia(.)com và không tải, cài đặt các file APK từ những đường link không rõ nguồn gốc. Người dùng cũng cần cảnh giác với những tin nhắn, bài đăng hoặc lời mời yêu cầu cài đặt ứng dụng để tra cứu tiền điện, nhận thông báo tiền điện hoặc thực hiện các dịch vụ liên quan đến điện.

Theo EVNSPC, ứng dụng chăm sóc khách hàng chính thức chỉ được cung cấp thông qua Google Play và App Store. Tổng công ty không yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng bằng file APK và không gửi trực tiếp đường link tải ứng dụng thông qua tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Bên cạnh việc kiểm tra đường link, khách hàng được khuyến nghị kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành và nguồn cung cấp trước khi cài đặt.

EVNSPC cũng đưa ra hướng xử lý đối với trường hợp khách hàng đã lỡ cài đặt ứng dụng giả mạo. Người dùng cần nhanh chóng gỡ bỏ ứng dụng và liên hệ với ngân hàng để tạm khóa tài khoản, kiểm tra các giao dịch phát sinh. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Đồng thời, khách hàng có thể liên hệ các kênh chăm sóc khách hàng của ngành điện để được hỗ trợ, gồm tổng đài chăm sóc khách hàng của EVN theo số 1558, hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNSPC theo số 1900 1006 và 1900 9000.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng có xu hướng lợi dụng hình ảnh, thương hiệu và giao diện của các doanh nghiệp, cơ quan quen thuộc để tạo lòng tin. Với các ứng dụng yêu cầu người dùng cấp nhiều quyền trên điện thoại, việc xác minh nguồn phát hành trước khi cài đặt là bước quan trọng để hạn chế rủi ro mất thông tin và tài sản.