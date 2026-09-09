Phát hiện 1 người thất nghiệp tiêu 182 triệu/tháng, sở hữu khối tài sản 15,7 tỷ đồng

Mới đây, một người đàn ông 34 tuổi đã chia sẻ trên Reddit về tình cảnh chẳng biết nên vui hay nên lo của mình. Người này cho biết bản thân đang sở hữu tài khoản đầu tư lên tới 600.000 USD (15,7 tỷ đồng), nhưng hiện tại đang thất nghiệp do bị sa thải. Mỗi tháng, tổng chi tiêu của anh rơi vào khoảng 7.000 USD (gần 182 triệu đồng).

Trước khi mất việc, anh cho rằng mình chỉ còn khoảng 2 năm nữa là có thể đạt trạng thái tài chính đủ thoải mái để giảm dần công việc, thay vì phải tiếp tục làm việc toàn thời gian. Mục tiêu ban đầu của người này là xây dựng danh mục đầu tư trị giá 1 triệu USD (26,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, bị sa thải khiến kế hoạch bị đảo lộn. Thay vì tiếp tục tích lũy để tiến tới cột mốc 1 triệu USD (26,2 tỷ đồng), người đàn ông 34 tuổi bắt đầu cân nhắc liệu mình có thể sống bằng số tài sản hiện có mà không cần đi làm trở lại hay không.

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Về tài chính, tình hình của anh không hề tệ. Người này cho biết đang có khoảng 200.000 USD (5,2 tỷ đồng)trong tài khoản đầu tư chứng khoán, 270.000 USD (7,1 tỷ đồng) trong tài khoản hưu trí 401(k), 70.000 USD (1,8 tỷ đồng) trong Roth IRA, cùng một số khoản tiền mặt và tài khoản khác. Ngoài ra, các nguồn thu thụ động trước đây cũng mang về khoản tiền 55.000 USD/năm (1,4 tỷ đồng/năm).

Thế nhưng, điều khiến anh lo lắng nằm ở mức chi tiêu. Người đàn ông cho biết hiện đang tiêu khoảng 7.000 USD/tháng (182 triệu đồng), trong đó có chi phí cho những chuyến du lịch khoảng 3 lần mỗi năm. Anh thừa nhận nếu giảm số lần đi du lịch và kiểm soát chi tiêu chặt chẽ hơn, mức chi có thể giảm xuống còn khoảng 4.000-5.000 USD/tháng (105-131 triệu đồng).

Chính khoảng cách giữa tài sản và mức sống này đã trở thành tâm điểm tranh luận. Một số người cho rằng với mức chi 7.000 USD/tháng (182 triệu đồng), kế hoạch nghỉ hưu sớm của anh chưa thực tế.

Một bình luận phân tích rằng nếu muốn duy trì mức chi tiêu 84.000 USD/năm (2,2 tỷ đồng), và áp dụng tỷ lệ rút tiền 4% mỗi năm, người này sẽ cần danh mục đầu tư khoảng 2,1 triệu USD (55 tỷ đồng) để có thể duy trì mức sống đó trong dài hạn.

Trong khi đó, với khoảng 600.000 USD (15,7 tỷ đồng) đang đầu tư, quy tắc rút tiền phổ biến 3-4% chỉ tạo ra khoảng 18.000-24.000 USD/năm (472-629 triệu đồng/năm). Con số này thấp hơn đáng kể so với mức chi tiêu hiện tại.

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Theo những người tham gia thảo luận, vấn đề vì vậy không hẳn nằm ở việc anh có đủ tiền hay không mà còn phụ thuộc vào mức sống mà anh muốn duy trì.

Nếu giảm chi phí xuống khoảng 3.000-4.000 USD/tháng (79-105 triệu đồng), một số người cho rằng khả năng để tài sản tiếp tục tăng trưởng trong khi chỉ làm việc đủ để trang trải cuộc sống, sẽ trở nên khả thi hơn. Thậm chí, một bình luận nhận định nếu có thể đưa chi tiêu xuống khoảng 2.000 USD/tháng (52 triệu đồng), về lý thuyết anh đã có thể cân nhắc nghỉ hưu.

Điều này khiến câu hỏi ban đầu thay đổi. Thay vì chỉ hỏi liệu 600.000 USD (15,7 tỷ đồng) có đủ để nghỉ hưu hay không, vấn đề quan trọng hơn là anh sẵn sàng điều chỉnh lối sống đến mức nào.

Dù vậy, phần lớn những người bình luận không cho rằng anh nên nghỉ việc hoàn toàn. Một phương án được nhiều người đề xuất là dành thời gian nghỉ ngơi sau khi bị sa thải, sau đó quay lại thị trường lao động theo một hình thức nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn làm bán thời gian, nhận hợp đồng ngắn hạn hoặc lựa chọn công việc ít áp lực.

Từ góc nhìn này, nghỉ hưu sớm không nhất thiết đồng nghĩa với việc hoàn toàn không làm việc. Một số người cho rằng mục tiêu thực tế hơn có thể là chuyển từ công việc toàn thời gian sang những công việc linh hoạt, ít áp lực nhưng vẫn tạo ra thu nhập, đồng thời để danh mục đầu tư tiếp tục tăng trưởng.

Tuy nhiên, nếu lựa chọn con đường này, người đàn ông có thể phải cắt giảm đáng kể các khoản chi cho du lịch, ăn uống và những nhu cầu không thiết yếu. Đây cũng là sự đánh đổi mà nhiều người cho rằng anh cần cân nhắc trước khi quyết định có quay lại công việc văn phòng hay không.

Dù tranh luận về khả năng nghỉ hưu sớm vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cộng đồng đều đồng tình rằng một người 34 tuổi sở hữu khoảng 600.000 USD (15,7 tỷ đồng) tiền đầu tư vẫn đang có nền tảng tài chính khá tốt so với những người khác ở cùng độ tuổi. Thách thức lớn nhất lúc này không phải là bắt đầu tích lũy từ con số 0, mà là tìm ra mức chi tiêu phù hợp để tài sản hiện có có thể hỗ trợ cuộc sống trong nhiều năm tới.

(Nguồn: Yahoo!Finance)