Mua ô tô hay đi taxi công nghệ?

Với nhu cầu di chuyển cao, nhiều người - đặc biệt là các gia đình có con nhỏ, thường đứng trước một câu hỏi tưởng đơn giản nhưng không dễ trả lời: Nên mua một chiếc ô tô để chủ động đi lại hay tiếp tục sử dụng taxi công nghệ mỗi khi cần? Mỗi lựa chọn đều có những lợi thế riêng, đồng thời đi kèm các khoản chi phí và bất tiện nhất định.

1. Mua ô tô: Chủ động hơn nhưng cũng tốn nhiều chi phí hơn

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của việc mua ô tô là sự chủ động. Bạn có thể xuất phát bất cứ lúc nào mà không chờ tài xế nhận chuyến hay lo tình trạng khó đặt xe vào giờ cao điểm.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những gia đình thường xuyên di chuyển cùng trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc có lịch trình không cố định. Một chiếc xe riêng cũng giúp việc mang theo nhiều đồ đạc trở nên thuận tiện hơn, chẳng hạn khi đi siêu thị, về quê, du lịch hoặc thực hiện những chuyến đi kéo dài nhiều ngày. Bên cạnh đó, có ô tô riêng còn tạo cảm giác thoải mái và riêng tư hơn trong quá trình di chuyển. Bạn có thể tự điều chỉnh nhiệt độ, âm nhạc, điểm dừng hoặc chủ động thay đổi lịch trình mà không cần phụ thuộc vào tài xế.

Tuy nhiên, để đánh giá một chiếc ô tô có thực sự "tiện" hay không, không thể chỉ nhìn vào giá mua xe.

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Ngoài khoản tiền ban đầu, chủ xe còn phải tính đến nhiều chi phí khác như nhiên liệu, gửi xe, bảo hiểm, bảo dưỡng, đăng kiểm, phí đường bộ, sửa chữa và các khoản phát sinh trong quá trình sử dụng. Nếu mua xe bằng hình thức vay, khoản vay và khả năng trả nợ cũng là một yếu tố cần tính kỹ.

Đặc biệt tại các đô thị lớn, tiền gửi xe có thể trở thành khoản chi đáng kể nếu người dùng phải trả phí tại cả nơi ở lẫn nơi làm việc. Trong trường hợp phần lớn thời gian xe nằm trong bãi đỗ, mức độ tiện lợi mà nó mang lại có thể không tương xứng với tổng chi phí sở hữu.

Vì vậy, mua ô tô thường phù hợp hơn với những người có tần suất sử dụng cao, cần phương tiện cho nhiều mục đích và coi trọng sự chủ động. Ngược lại, nếu chỉ sử dụng xe vài lần mỗi tuần, việc sở hữu một chiếc ô tô có thể khiến chi phí cố định trở thành gánh nặng không cần thiết.

2. Đi taxi công nghệ: Không phải lo chi phi mua xe, nuôi xe nhưng mức độ chủ động có giới hạn

Taxi công nghệ có ưu điểm lớn ở chỗ người dùng gần như không phải chịu trách nhiệm về phương tiện. Không cần bỏ một khoản tiền lớn để mua xe, không phải lo bảo dưỡng, đăng kiểm, thay lốp hay sửa chữa khi xe gặp vấn đề.

Với người sống tại khu vực có mạng lưới taxi công nghệ phát triển, việc di chuyển cũng khá đơn giản: mở ứng dụng, nhập điểm đến và chờ tài xế. Người dùng có thể lựa chọn loại xe phù hợp với nhu cầu và biết trước mức giá của chuyến đi và không đi thì không phát sinh tiền xe. Đây là khác biệt đáng kể so với ô tô cá nhân, vốn vẫn có nhiều khoản chi dù chiếc xe không được sử dụng thường xuyên.

Taxi công nghệ cũng đặc biệt thuận tiện trong những tình huống người dùng không muốn hoặc không thể tự lái, chẳng hạn sau khi tham gia một buổi tiệc, khi quá mệt hoặc khi muốn tận dụng thời gian di chuyển để làm việc, nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, phương án này cũng có những hạn chế. Bạn phải phụ thuộc vào khả năng có tài xế tại thời điểm cần đi. Vào giờ cao điểm, trời mưa hoặc những thời điểm nhu cầu đặt xe tăng cao, việc tìm xe có thể mất nhiều thời gian và chi phí chuyến đi cũng có thể tăng.

Với những người thường xuyên di chuyển đến nhiều địa điểm trong ngày, việc liên tục đặt xe cũng có thể trở nên bất tiện. Mỗi chuyến đi lại phải thao tác đặt xe, chờ tài xế và xác nhận điểm đón. Nếu mang theo nhiều hành lý hoặc có trẻ nhỏ, sự linh hoạt của taxi công nghệ cũng có thể không bằng xe riêng.

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Quan trọng hơn, nếu một cá nhân hoặc gia đình sử dụng taxi với tần suất rất cao, tổng tiền chi cho các chuyến đi trong thời gian dài có thể trở thành một khoản đáng kể. Khi đó, bài toán không còn đơn giản là "một chuyến taxi bao nhiêu tiền" mà cần so sánh tổng chi phí đi lại với chi phí sở hữu một chiếc xe.

Mua ô tô hay đi taxi công nghệ: Không có đáp án chung cho tất cả

Hai phương án thực chất giải quyết hai nhu cầu khác nhau. Ô tô cá nhân ưu tiên sự chủ động, riêng tư và khả năng sử dụng bất cứ lúc nào, trong khi taxi công nghệ ưu tiên sự linh hoạt và giảm trách nhiệm liên quan đến việc sở hữu phương tiện.

Do đó, trước khi quyết định, mỗi người có thể tự đặt ra một số câu hỏi: Một tháng mình di chuyển bằng ô tô bao nhiêu lần? Có thường xuyên đi xa hoặc về quê không? Nhà và nơi làm việc có chỗ đỗ xe thuận tiện không? Gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi không? Tổng chi phí taxi mỗi tháng hiện nay là bao nhiêu? Và nếu mua xe, ngoài tiền mua ban đầu, mình có khả năng chi trả các khoản vận hành lâu dài hay không?

Một người đi làm gần nhà, chủ yếu di chuyển trong nội đô và chỉ cần ô tô vào một vài dịp đặc biệt có thể thấy taxi công nghệ thuận tiện hơn. Trong khi đó, một gia đình thường xuyên đưa đón con, đi mua sắm, về quê cuối tuần hoặc cần sử dụng xe vào những khung giờ khó gọi xe có thể đánh giá cao sự chủ động của phương tiện cá nhân.

Nói cách khác, phương án tiện hơn không nhất thiết là phương án có chi phí thấp hơn, mà là phương án phù hợp hơn với tần suất sử dụng, lịch trình, điều kiện tài chính và nhu cầu của từng cá nhân, từng gia đình.