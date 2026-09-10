Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một thương hiệu thời trang online đóng cửa sau gần 6 năm hoạt động

| | Doanh nghiệp

Một thương hiệu thời trang online đóng cửa sau gần 6 năm hoạt động

Thương hiệu thời trang NARCIS thông báo tạm khép lại hành trình sau 6 năm hoạt động, đồng thời triển khai chương trình giảm giá toàn bộ sản phẩm cho đến khi hết hàng.

Thương hiệu thời trang online NARCIS mới đây thông báo gửi lời cảm ơn tới khách hàng và cho biết sẽ tạm khép lại hành trình hoạt động sau gần 6 năm.

Trong thông báo đăng trên trang Facebook với hơn 123.000 người theo dõi của thương hiệu, NARCIS gọi đây là “một ngày đặc biệt”, đồng thời gửi lời tri ân tới khách hàng đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Thương hiệu không nêu cụ thể lý do đóng cửa.

NARCIS cho biết khách hàng có thể tiếp tục mua các sản phẩm còn lại thông qua website của thương hiệu.

“Yêu thương và trân trọng tạm biệt!”, NARCIS viết trong thông báo gửi tới khách hàng.

Thương hiệu thời trang này hoạt động chủ yếu theo hình thức trực tuyến. Sau gần 6 năm, NARCIS quyết định khép lại hoạt động và thực hiện chương trình bán hàng cuối cùng cho đến khi hết sản phẩm.

NARCIS không phải thương hiệu thời trang duy nhất rời thị trường trong vài năm gần đây. Từ cuối 2024 đến nay, hàng loạt cái tên quen thuộc như Lép, Catsa, MỘT, Hnoss, Elpis, The Peachy... lần lượt đóng cửa hoặc dừng hoạt động. Năm 2026, danh sách tiếp tục có Her25, L.II.N Clothing, MaryJane...

Diễn biến này cho thấy thị trường thời trang nội địa đang trải qua giai đoạn sàng lọc mạnh, trong khi các thương hiệu phải đối mặt với cạnh tranh về giá, thay đổi nhanh của thị hiếu và áp lực chi phí vận hành. Theo YouNet Group, riêng nửa đầu 2025, nhiều local brand đã đóng cửa các điểm bán offline, dù doanh thu thời trang chính hãng trên ba sàn Shopee, Lazada và Tiki vẫn đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.﻿

Theo Thuý Hạnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỳ tích EVN: xóa sạch lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng trong chưa đầy 2 năm

Kỳ tích EVN: xóa sạch lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng trong chưa đầy 2 năm Nổi bật

Một ‘đại gia’ chưa từng rời khỏi Trung Quốc lần đầu tiên mang nhà máy đặt tại TP.HCM, bán hàng ngay ở Việt Nam

Một ‘đại gia’ chưa từng rời khỏi Trung Quốc lần đầu tiên mang nhà máy đặt tại TP.HCM, bán hàng ngay ở Việt Nam Nổi bật

Thương hiệu giày Việt tuyên bố đóng cửa sau 10 năm, CEO đi làm… 'phụ hồ'

Thương hiệu giày Việt tuyên bố đóng cửa sau 10 năm, CEO đi làm… 'phụ hồ'

11:44 , 10/09/2026
Từ điểm chạm vật lý đến hành trình người tiêu dùng: Hướng đi mới của Focus Media Việt Nam

Từ điểm chạm vật lý đến hành trình người tiêu dùng: Hướng đi mới của Focus Media Việt Nam

11:00 , 10/09/2026
Tổng thống Indonesia nói "Người ta đổ mồ hôi còn anh lại lấy tiền, xin lỗi nhé!": Grab giảm phí thu của tài xế từ 20% xuống 8%

Tổng thống Indonesia nói "Người ta đổ mồ hôi còn anh lại lấy tiền, xin lỗi nhé!": Grab giảm phí thu của tài xế từ 20% xuống 8%

10:42 , 10/09/2026
Boeing Việt Nam có Giám đốc mới người Ấn Độ, lần hiếm hoi có Phó Tổng giám đốc là người Việt

Boeing Việt Nam có Giám đốc mới người Ấn Độ, lần hiếm hoi có Phó Tổng giám đốc là người Việt

10:25 , 10/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên