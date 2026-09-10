Một thương hiệu thời trang online đóng cửa sau gần 6 năm hoạt động

Thương hiệu thời trang online NARCIS mới đây thông báo gửi lời cảm ơn tới khách hàng và cho biết sẽ tạm khép lại hành trình hoạt động sau gần 6 năm.

Trong thông báo đăng trên trang Facebook với hơn 123.000 người theo dõi của thương hiệu, NARCIS gọi đây là “một ngày đặc biệt”, đồng thời gửi lời tri ân tới khách hàng đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Thương hiệu không nêu cụ thể lý do đóng cửa.

NARCIS cho biết khách hàng có thể tiếp tục mua các sản phẩm còn lại thông qua website của thương hiệu.

“Yêu thương và trân trọng tạm biệt!”, NARCIS viết trong thông báo gửi tới khách hàng.

Thương hiệu thời trang này hoạt động chủ yếu theo hình thức trực tuyến. Sau gần 6 năm, NARCIS quyết định khép lại hoạt động và thực hiện chương trình bán hàng cuối cùng cho đến khi hết sản phẩm.

NARCIS không phải thương hiệu thời trang duy nhất rời thị trường trong vài năm gần đây. Từ cuối 2024 đến nay, hàng loạt cái tên quen thuộc như Lép, Catsa, MỘT, Hnoss, Elpis, The Peachy... lần lượt đóng cửa hoặc dừng hoạt động. Năm 2026, danh sách tiếp tục có Her25, L.II.N Clothing, MaryJane...

Diễn biến này cho thấy thị trường thời trang nội địa đang trải qua giai đoạn sàng lọc mạnh, trong khi các thương hiệu phải đối mặt với cạnh tranh về giá, thay đổi nhanh của thị hiếu và áp lực chi phí vận hành. Theo YouNet Group, riêng nửa đầu 2025, nhiều local brand đã đóng cửa các điểm bán offline, dù doanh thu thời trang chính hãng trên ba sàn Shopee, Lazada và Tiki vẫn đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.﻿