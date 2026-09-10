Cổ phiếu tăng 700% từ đầu năm, một doanh nghiệp bánh kẹo, bia... bất ngờ đổi tên thành Bất động sản Ramond

Từ doanh nghiệp bánh, mứt, kẹo, bia... bất ngờ đổi tên thành Bất động sản Ramond

HĐQT Công ty CP Liên hợp Thực phẩm (UPCoM: FCC) vừa thông qua nghị quyết về việc đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Bất động sản Ramond.

Theo nghị quyết, HĐQT FCC thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm tên công ty, thông tin email và ngành nghề kinh doanh.

Việc đổi tên diễn ra trong bối cảnh FCC đang có bước chuyển hướng đáng chú ý từ một doanh nghiệp thực phẩm truyền thống sang lĩnh vực bất động sản.

FCC tiền thân là Nhà máy Liên hợp Thực phẩm, được Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tây thành lập năm 1971. Thời điểm này, hoạt động chính của doanh nghiệp là sản xuất lương thực, bánh mì và mì sợi.

Đến năm 1992, doanh nghiệp được thành lập lại với tên gọi Công ty Liên hợp Thực phẩm Hà Tây, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu gồm sản xuất bánh, mứt, kẹo, bia và nước khoáng.

Năm 2004, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và mang tên Công ty CP Liên hợp Thực phẩm như hiện nay.

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh chính của FCC hiện gồm chế biến, kinh doanh thực phẩm chất lượng cao từ nông sản; công nghiệp bia, nước giải khát, rượu, bánh, mứt các loại.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh thực tế của FCC trong những năm gần đây đã không còn tập trung vào sản xuất thực phẩm.

Năm 2025, FCC ghi nhận doanh thu thuần gần 9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 808 triệu đồng. Đáng chú ý, toàn bộ doanh thu của công ty hiện đến từ hoạt động cho thuê cửa hàng và tận dụng tài sản sẵn có để làm nhà kho cho thuê.

Không chỉ thay đổi tên gọi, FCC còn trải qua biến động lớn về nhân sự cấp cao. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra hồi tháng 6, FCC đã miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cũ, đồng thời bầu bổ sung nhân sự mới.

Trong số các nhân sự được bầu, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1993) được giao giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1993) được giao giữ chức Chủ tịch HĐQT FCC. Nguồn: Ramond

Cổ phiếu tăng khoảng 700% từ đầu năm

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FCC cũng có diễn biến đặc biệt đáng chú ý. Từ đầu năm đến nay, mã cổ phiếu này đã tăng khoảng 700%, từ vùng 10.000 đồng/cổ phiếu lên khoảng 80.000 đồng/cổ phiếu.

Với mức thị giá hiện tại khoảng 80.000 đồng/cổ phiếu, FCC trở thành một trong những mã có mức tăng đáng chú ý trên thị trường UPCoM trong năm nay.

Đáng chú ý, diễn biến tăng giá của FCC diễn ra trong cùng giai đoạn doanh nghiệp tiến hành thay đổi nhân sự cấp cao, thúc đẩy kế hoạch khai thác quỹ đất và sau đó chính thức đổi tên thành Bất động sản Ramond.

Một trong những tài sản đáng chú ý nhất của FCC hiện nay là khu đất tại 267 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Tháng 8 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 (Đợt 1).

Trong danh mục này có dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 4.350 tỷ đồng, nằm trên địa bàn phường Hà Đông. Theo kế hoạch, dự án dự kiến cung cấp 896 căn nhà ở, với tổng diện tích sàn gần 128.000 m2, thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Công ty CP Liên hợp Thực phẩm. Ảnh: FCC

Theo tìm hiểu của PV, khu đất tại 267 Quang Trung có diện tích khoảng 13.846 m2, do FCC quản lý. Vị trí khu đất nằm ngay trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, gần khu vực nút giao Cầu Đơ - Ngô Thì Nhậm - Quang Trung.

Lịch sử pháp lý của khu đất 267 Quang Trung cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Tháng 2/2010, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định cho FCC thuê 13.846 m2 đất cùng công trình đã xây dựng tại số 267 Quang Trung để làm trụ sở làm việc, điều hành sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống và giải khát.

Trong đó, FCC được thuê 11.324 m2 trong thời hạn 50 năm, tính từ tháng 12/2004 đến tháng 12/2054 và trả tiền thuê đất hàng năm.

Phần diện tích còn lại 2.522 m2 nằm trong quy hoạch mở đường, được cho thuê theo thời hạn hàng năm và phải bàn giao khi thành phố có kế hoạch thu hồi.

Đến tháng 11/2012, Hà Nội tiếp tục điều chỉnh quyết định giao đất. Tổng diện tích FCC thuê giảm từ 13.846 m2 xuống còn 11.432 m2.

Trong số này, diện tích thuê trả tiền hàng năm là 11.324 m2, còn 108 m2 nằm trong quy hoạch.

Như vậy, khu đất tại 267 Quang Trung vốn được sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp thực phẩm lâu đời. Nay khu đất này đang đứng trước một hướng khai thác hoàn toàn khác khi FCC nghiên cứu phát triển dự án dịch vụ và nhà ở cao cấp.

Trong báo cáo thường niên, FCC cho biết một trong những kế hoạch phát triển của doanh nghiệp trong năm 2026 và những năm tiếp theo là tìm kiếm đối tác kinh doanh nhằm khai thác hiệu quả khu đất tại 267 Quang Trung.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào tháng 6, lãnh đạo FCC cho biết công ty đang quản lý, sử dụng khu đất này. Để khai thác hiệu quả quỹ đất và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, FCC đã trình cổ đông phương án nghiên cứu, lập chủ trương đầu tư dự án tại 267 Quang Trung và đã được thông qua.