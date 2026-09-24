Khu đất vàng khiến Kido 'mất' nghìn tỷ sắp về tay Masterise?

Khu đất nghìn tỷ tại số 8-12 Lê Duẩn. (Ảnh: Quảng Định).

Hàng rào quây tôn quanh khu đất 8-12 Lê Duẩn, với hình những chiếc bánh bao Thọ Phát – công ty thành viên của Tập đoàn KIDO - có lẽ sắp biến mất. Số phận của khu đất “siêu đắc địa” sớm được trả lời khi về tay chủ mới.

Theo chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án cầu Cần Giờ được HĐND TP.HCM thông qua, thành phố dự kiến sử dụng hai khu đất công tại trung tâm gồm: khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 8-12 Lê Duẩn, với tổng giá trị khoảng 7.533 tỷ đồng để thanh toán một phần hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Phần giá trị còn lại của hợp đồng sẽ được thanh toán bằng ngân sách sau khi công trình cầu Cần Giờ hoàn thành.

Trong hai khu đất nêu trên, địa chỉ số 8-12 Lê Duẩn rộng hơn 4.800m2, được định giá khoảng 3.422 tỷ đồng. Đây là tài sản công do UBND TP.HCM quản lý, nằm trên ba mặt tiền đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm và Hai Bà Trưng, ngay cạnh Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện TP.HCM. Đây là vị trí “trung tâm của trung tâm” tại TP.HCM.

Cầu Cần Giờ do Công ty CP Masterise Hạ tầng Cần Giờ (thành viên Masterise) đầu tư. Công trình này dài gần 7km.

Theo kế hoạch, cầu Cần Giờ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029, thay thế phà Bình Khánh - tuyến kết nối duy nhất hiện nay giữa trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, khu đất 8-12 Lê Duẩn sẽ về tay Masterise.

Khu đất 8-12 Lê Duẩn được dùng thanh toán cho nhà đầu tư BT. (Ảnh: Quảng Định).

Doanh nghiệp thiệt hại nghìn tỷ

Trước khi được định đoạt số phận, khu đất trên đã trải qua một lịch sử “bất ổn” và khiến KIDO mất tiền nghìn tỷ.

Khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn vốn thuộc sở hữu Nhà nước. Ban đầu, khu đất được Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM quản lý và cho 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuê làm trụ sở làm việc.

Khi có chủ trương xây khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và một phần trung tâm thương mại tại đây, UBND TP.HCM đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương, thành lập Công ty Lavenue để thực hiện dự án có tên gọi Lavenue Crown.

Năm 2010, 4 công ty trên, sau này là cổ đông sáng lập Công ty CP Đầu tư Lavenue, đồng ý chuyển nhượng phần góp vốn tại Lavenue cho KIDO. Với tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần 50%, giá trị đầu tư của KIDO vào Lavenue được ghi nhận là hơn 1.069 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau thời điểm KIDO đầu tư vào Công ty Lavenue, một loạt cán bộ TP.HCM đã bị bắt do liên quan tới khu đất trên do giao đất không qua đấu giá. Việc này khiến tính toán về dự án Lavenue Crown không thể thành hiện thực và một phần khu đất “kim cương” đã biến thành bãi giữ xe.

Do những sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, khu đất vẫn đang được dùng tạm làm bãi giữ xe. (Ảnh: Quảng Định).

Trong báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ mới đây, KIDO cho biết, kể từ năm 2018, việc thực hiện đầu tư dự án của Lavenue đã được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra toàn diện.

TAND TP.HCM đã ban hành Bản án sơ thẩm số 400/2020/HS-ST vào ngày 20/9/2020 và TAND cấp cao TP.HCM đã ban hành Bản án phúc thẩm số 452/2021/HSPT vào ngày 2/12/2021 về các vấn đề vi phạm quyết định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến dự án Lavenue Crown.

Do đó, Ban Tổng giám đốc KIDO đã trích lập dự phòng đầu tư dựa trên giá trị có thể thu hồi được của khoản đầu tư.

Tại thời điểm ngày 30/6, giá trị đầu tư còn ghi nhận của KIDO tại Lavenue là hơn 315,8 tỷ đồng. Trước đó, từ cuối năm 2023, KIDO đã phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tại Lavenue là hơn 753,6 tỷ đồng.

Kido có thể được hoàn nhập dự phòng, hoặc dự phòng thêm số tiền còn lại, tùy thuộc vào diễn biến và những quyết định của cơ quan nhà nước với mảnh đất kim cương 3 mặt tiền này.