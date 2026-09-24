Họ cổ phiếu Viettel đồng loạt bứt phá, riêng Viettel Post trần cứng với kỷ lục 2,5 triệu đơn vị: Chuyện gì đang xảy ra?

Kết phiên 24/9, loạt cổ phiếu trong hệ sinh thái Viettel đồng loạt tăng giá.

VTP của Viettel Post nổi bật nhất khi tăng hết biên độ 6,8%, đóng cửa tại 52.600 đồng/cp. Thanh khoản ước tính khoảng 2,5 triệu cổ phiếu, ở mức cao đột biến so với những phiên gần đây.

VGI của Viettel Global tăng 3,99% lên 83.500 đồng/cp; CTR của Viettel Construction tăng 2,21% lên 74.100 đồng/cp; VTK của Tư vấn và Dịch vụ Viettel tăng 2,22% lên 36.900 đồng/cp.

Nhóm Viettel đã có diễn biến ngược dòng khi thị trường chung 'đỏ lửa', với VN-Index giảm 26,6 điểm. Điều này diễn ra trong bối cảnh các thông tin tích cực từ nước Mỹ đổ về vào đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam.

FedEx muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Chiều 23/9 theo giờ địa phương tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Raj Subramaniam, Chủ tịch kiêm CEO FedEx.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Raj Subramaniam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn FedEx - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, lãnh đạo FedEx cho biết tập đoàn muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, tập trung vào tự động hóa, rút ngắn thời gian thông quan hàng chuyển phát nhanh và thương mại điện tử, phát triển logistics xanh và tăng kết nối chuỗi cung ứng.

Viettel Post hiện là đối tác trực tiếp của FedEx tại Việt Nam. Từ ngày 26/4/2026, VTP trở thành National Network Provider - nhà cung cấp mạng lưới toàn quốc của FedEx tại Việt Nam.

Theo công bố của FedEx, Viettel Post tham gia lấy và giao hàng trên toàn quốc, đồng thời hỗ trợ hoạt động logistics và kết nối hàng hóa trong nước với mạng lưới quốc tế của FedEx.

SpaceX cũng gặp lãnh đạo Việt Nam, Starlink đã xuất hiện trong hệ sinh thái Viettel

Cũng trong chiều 23/9 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp bà Gwynne Shotwell, Chủ tịch kiêm CEO SpaceX - doanh nghiệp đứng sau mạng Internet vệ tinh Starlink.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Gwynne Shotwell, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty SpaceX - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, phía Việt Nam đánh giá cao việc SpaceX phối hợp với các cơ quan trong nước triển khai thí điểm dịch vụ theo quy định, đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan đến viễn thông vệ tinh và thiết kế mạng.

Trong khi đó, Starlink hiện đã xuất hiện trong hệ sinh thái dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp của Viettel.

Trên website SME của Viettel, Starlink được đưa vào danh mục giải pháp Internet vệ tinh. Một nền tảng mang tên “Starlink by Viettel” cũng giới thiệu mô hình “Powered by Starlink - Tích hợp giải pháp bởi Viettel”, hướng tới khách hàng như nhà máy, kho bãi, công trường, khu du lịch, tàu cá, tàu viễn dương và giàn khoan.

Dịch vụ được thiết kế để sử dụng Starlink làm đường truyền chính tại những khu vực khó kéo cáp quang hoặc làm đường truyền dự phòng chạy song song với mạng mặt đất theo mô hình Hybrid WAN.

Ngoài kết nối Internet, giải pháp còn bao gồm thiết bị, khảo sát, lắp đặt, cấu hình, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật. Website giới thiệu tốc độ có thể đạt trên 200 Mbps, độ trễ khoảng 25-50 ms và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.