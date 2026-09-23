iPhone Duo không có khe lắp SIM: Làm thế nào để giữ được số điện thoại cũ?

Người mua máy iPhone Duo sẽ không thể tháo thẻ SIM vật lý từ điện thoại cũ rồi lắp sang máy mới như cách quen thuộc. Vì mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple chỉ hỗ trợ eSIM trên toàn thế giới.

Vậy ở Việt Nam, nếu mua iPhone Duo thì phải làm thế nào mới dùng được số điện thoại của mình như bình thường?

Theo trang Apple thì các nhà mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone đều hỗ trợ eSIM (SIM điện tử). Vì vậy, khi dùng iPhone Duo, người sử dụng có thể chuyển từ SIM vật lý sang eSIM, hoặc chuyển eSIM từ máy cũ sang máy mới để vẫn giữ nguyên số điện thoại.

Nếu người dùng đang sử dụng SIM vật lý

Nếu đang dùng SIM vật lý thì người dùng cần chuyển thuê bao hiện tại sang eSIM. Tùy nhà mạng và loại thuê bao, việc chuyển đổi có thể được thực hiện trên ứng dụng hoặc tại điểm giao dịch. Một số trường hợp có thể phát sinh phí.

Sau khi eSIM được kích hoạt thành công trên iPhone Duo, SIM vật lý cũ sẽ không còn hoạt động. Vì vậy, người dùng nên kiểm tra kỹ hướng dẫn của nhà mạng và chưa nên xóa dữ liệu trên điện thoại cũ trước khi số thuê bao hoạt động ổn định ở máy mới.

Nếu người sử dụng đã dùng eSIM

Apple cho biết người dùng có thể chuyển eSIM từ iPhone cũ sang iPhone mới bằng phương pháp Chuyển nhanh eSIM nếu nhà mạng hỗ trợ. Nếu tùy chọn này không xuất hiện, người dùng có thể liên hệ với nhà mạng để được hướng dẫn.

Dùng eSIM có những điểm tiện lợi riêng. Tuy nhiên, với những người dùng quen tháo thẻ SIM từ máy cũ để lắp sang máy mới thì việc chuyển số điện thoại sang iPhone Duo có thể cần một vài bước nữa.

Vì vậy, trước khi mua máy, người dùng nên hỏi nhà mạng mình đang sử dụng về cách chuyển đổi và mức phí. Như vậy sẽ tránh được tình trạng có điện thoại mới nhưng số điện thoại đang dùng lại chưa thể kích hoạt ngay.