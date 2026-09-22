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Thông báo mới nhất từ Green SM tới toàn bộ tài xế đang chạy Green Bike trên cả nước

| | Kinh tế số

Các tài xế thuộc nhóm sau cần chú ý thông báo mới nhất của Green SM.

Thông báo mới nhất từ Green SM tới toàn bộ tài xế đang chạy Green Bike trên cả nước- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Mới đây, Green SM đã có thông báo gửi tới các tài xế về tính năng Chạy quảng cáo trên ứng dụng Tài Xế Green SM. Tính năng này giúp tài xế có thêm cơ hội gia tăng thu nhập và dễ dàng tiếp cận các chiến dịch quảng cáo trên xe.

Cụ thể, tính năng “Chạy quảng cáo” dành cho tài xế Xanh Bike tham gia các chiến dịch quảng cáo, đã được áp dụng từ ngày 7/9. Tính năng này giúp tài xế cập nhật được thông tin về chương trình quảng cáo; nhận yêu cầu gán/gỡ quảng cáo - thực hiện gửi bằng chứng thi công; theo dõi trạng thái kết quả thi công; và theo dõi lịch sử tham gia chiến dịch quảng cáo.

Về chính sách thu nhập, Green SM cho biết, đối với hạng mục thuê xe và tài xế tham gia chạy quảng bá trên đường, mức phụ cấp được áp dụng là 80.000 đồng/giờ, tối đa là 640.000 đồng/ngày. Trong khi đó, việc sử dụng hình dán hoặc đính trên mũ bảo hiểm sẽ không phát sinh phụ cấp riêng, trừ trường hợp có thông báo thay đổi cụ thể theo từng chiến dịch.

Lưu ý, mức phụ cấp, điều kiện ghi nhận và chỉ số KPI có thể thay đổi theo đặc thù từng chiến dịch. Mức này là số tiền trước thuế thu nhập cá nhân và sẽ được trả vào Ví Tài Xế trong 7 ngày làm việc (kể từ khi hoàn tất đối soát) và có xác nhận nghiệm thu từ bộ phận liên quan, đáp ứng điều kiện tham gia tại chính sách.

Cách sử dụng tính năng “Chạy quảng cáo”

Theo Green SM, các bước sử dụng tính năng “chạy quảng cáo” cụ thể như sau:

Bước 1: Tài xế Green SM đăng nhập ứng dụng, chọn nút 3 dấu gạch ngang ở góc trái màn hình ứng dụng

Bước 2: Kéo xuống và chọn “Chạy quảng cáo”

Thông báo mới nhất từ Green SM tới toàn bộ tài xế đang chạy Green Bike trên cả nước- Ảnh 2.

Cách truy cập vào tính năng "Chạy Quảng cáo" (Ảnh: Green SM)

Bước 3: Để xem thông tin chương trình quảng cáo, tài xế nhấn chọn “Đang tham gia” để hiển thị thông tin chi tiết chiến dịch

Để thực hiện chụp lại bằng chứng thi công quảng cáo, tài xế thực hiện các bước sau đây:

Thông báo mới nhất từ Green SM tới toàn bộ tài xế đang chạy Green Bike trên cả nước- Ảnh 3.

Các bước thực hiện chụp lại bằng chứng thi công quảng cáo (Ảnh: Green SM)

Bước 1: Chọn yêu cầu chụp lại bằng chứng thi công

Bước 2: Đăng tải hình ảnh thi công

Bước 3: Nhấn chọn “Gửi nghiệm thu” để hoàn tất gửi bằng chứng thi công mới. Ứng dụng sau đó sẽ cập nhật trạng thái tương ứng để tài xế nắm được kết quả thi công.

Để nhận yêu cầu gán/gỡ quảng cáo - Thực hiện gửi bằng chứng, Green SM hướng dẫn tài xế thực hiện theo các bước sau đây:

Thông báo mới nhất từ Green SM tới toàn bộ tài xế đang chạy Green Bike trên cả nước- Ảnh 4.

Các bước nhận yêu cầu gán/gỡ quảng cáo - Thực hiện gửi bằng chứng (Ảnh: Green SM)

Bước 1: Tại màn hình Chi tiết chiến dịch, nhấn chọn “Xem chi tiết & xử lý”

Bước 2: Đăng tải hình ảnh thi công

Bước 3: Nhấn “Gửi nghiệm thu” để hoàn tất gửi bằng chứng thi công

Cuối cùng, để theo dõi lịch sử tham gia chiến dịch quảng cáo, tài xế làm theo các bước sau đây:

Thông báo mới nhất từ Green SM tới toàn bộ tài xế đang chạy Green Bike trên cả nước- Ảnh 5.

Các bước theo dõi lịch sử tham gia chiến dịch quảng cáo (Ảnh: Green SM)

Bước 1: Tại phần Chiến dịch quảng cáo, chọn Đã tham gia

Bước 2: Chọn các yêu cầu đã thực hiện tại phần Các yêu cầu gán/gỡ quảng cáo

Bước 3: Tại đây, chi tiết thông tin thi công được hiển thị cho tài xế nắm được

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng ứng dụng VNeID

Hà Giang

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