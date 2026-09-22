Microsoft nghĩ ra cách nhét quảng cáo vào game: Đóng băng màn chơi, xem xong mới cho tiếp tục

Một bằng sáng chế mới mô tả cách Microsoft có thể chèn quảng cáo vào trò chơi mà không làm gián đoạn những thời điểm quan trọng. Đổi lại, người chơi phải xem quảng cáo để nhận thêm khoảng thời gian chơi không bị làm phiền.

Quảng cáo trong game vốn không phải ý tưởng mới, đặc biệt trên các trò chơi miễn phí dành cho thiết bị di động. Tuy nhiên, Microsoft đang nghiên cứu một hệ thống phức tạp hơn: trò chơi tự tìm thời điểm thích hợp để tạm dừng, phát quảng cáo rồi mới cho người dùng tiếp tục.

Theo hồ sơ bằng sáng chế được Respawn First phát hiện, hệ thống sẽ cấp cho người dùng một khoảng thời gian chơi không quảng cáo. Khoảng thời gian này có thể được tính bằng số phút hoặc dựa trên tiến trình trong game, chẳng hạn hoàn thành một màn chơi, nhiệm vụ hay trận đấu với trùm.

Khi “hạn mức” này kết thúc, trò chơi có thể mở một cửa sổ chứa nội dung quảng bá. Sau khi xem xong, người dùng nhận thêm tín dụng để tiếp tục chơi mà không bị quảng cáo làm phiền trong một khoảng thời gian nhất định.

Quảng cáo không xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên

Microsoft dường như hiểu rằng việc quảng cáo bất ngờ che màn hình giữa một trận đấu có thể khiến người chơi nổi giận. Vì vậy, hệ thống được thiết kế để phối hợp trực tiếp với engine của trò chơi nhằm xác định những khoảng nghỉ tự nhiên.

Sơ đồ trong hồ sơ bằng sáng chế mô tả cách hệ thống tạm dừng trò chơi để phát quảng cáo, sau đó cấp “tín dụng” giúp người dùng tiếp tục chơi mà không bị gián đoạn. Ảnh: USPTO.

Quảng cáo có thể xuất hiện sau khi người chơi đánh bại một con trùm, kết thúc đoạn phim cắt cảnh, hoàn thành nhiệm vụ, chuyển sang màn chơi mới hoặc mở menu. Đây là những thời điểm người chơi ít có nguy cơ mất tiến trình hoặc bị ảnh hưởng đến kết quả trong game.

Trong lúc quảng cáo được phát, trò chơi sẽ chuyển sang trạng thái tạm dừng. Sau khi nội dung quảng bá kết thúc, hệ thống khôi phục quyền điều khiển và bắt đầu tính lại khoảng thời gian chơi không quảng cáo.

Bằng sáng chế mô tả công nghệ này như một “hệ thống quản lý nội dung”. Nó có thể nhận biết một sự kiện phù hợp để kích hoạt quảng cáo, tạm ngừng tương tác của người dùng, phát nội dung nghe nhìn được quảng bá rồi cho phép trò chơi tiếp tục.

Người chơi sau đó nhận được một loại điểm tín dụng. Tín dụng này có tác dụng trì hoãn lần tạm dừng tiếp theo trong một khoảng thời gian nhất định.

Microsoft còn đề cập khả năng sử dụng máy học để lựa chọn thời điểm phát quảng cáo. Thay vì chỉ dựa trên bộ đếm thời gian, hệ thống có thể phân tích trạng thái của trò chơi và tiến trình của người dùng để tìm một khoảng nghỉ ít gây khó chịu nhất.

Giống game di động nhưng được tính toán kỹ hơn

Cách vận hành này khá giống nhiều trò chơi miễn phí trên điện thoại. Người dùng có thể phải xem quảng cáo sau một ván đấu hoặc vài phút chơi, sau đó mới được tiếp tục.

Điểm khác biệt nằm ở việc quảng cáo không nhất thiết xuất hiện theo lịch cố định. Hệ thống của Microsoft có thể phối hợp với game để tránh những thời điểm nhạy cảm, chẳng hạn giữa một cuộc đấu hoặc khi người chơi đang thực hiện thao tác quan trọng.

Về lý thuyết, phương pháp này có thể khiến quảng cáo bớt khó chịu hơn. Nó cũng mở đường cho các trò chơi hoặc dịch vụ được cung cấp miễn phí, trong khi nhà phát hành vẫn có nguồn thu từ quảng cáo.

Microsoft trước đó cũng được cho là đang thử nghiệm một gói Xbox Cloud Gaming miễn phí có quảng cáo. Vì vậy, bằng sáng chế mới cho thấy công ty đang xem quảng cáo như một trong những cách mở rộng khả năng tiếp cận trò chơi mà không buộc tất cả người dùng phải trả phí trực tiếp.

Tuy nhiên, hệ thống này cũng có thể làm dấy lên lo ngại rằng quảng cáo sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong game. Khi có thêm một công cụ kiếm tiền hiệu quả, các hãng phát hành có thể ưu tiên mô hình miễn phí kèm quảng cáo thay vì bán những trò chơi hoàn chỉnh với mức giá cố định.

Một số ý kiến cho rằng sự phổ biến của mô hình miễn phí đã khiến ngành game tập trung quá nhiều vào khả năng kiếm tiền, vật phẩm trong game và thời gian giữ chân người dùng. Việc bổ sung quảng cáo được cá nhân hóa có thể đẩy xu hướng này đi xa hơn.

Dù vậy, đây mới chỉ là hồ sơ xin cấp bằng sáng chế. Microsoft chưa công bố trò chơi cụ thể nào sử dụng hệ thống, và việc đăng ký sở hữu trí tuệ không đồng nghĩa công nghệ chắc chắn sẽ được triển khai.

Nhưng nếu ý tưởng này trở thành sản phẩm thực tế, game thủ có thể phải làm quen với một quy tắc mới: muốn tiếp tục chơi miễn phí mà không bị gián đoạn, trước tiên hãy dành vài phút để xem quảng cáo.