Hơn 400 triệu euro “bốc hơi”: Gã khổng lồ công nghệ đối mặt án phạt vì dữ liệu vị trí

Google đã bị phạt hơn 400 triệu euro vì cách thức xử lý dữ liệu vị trí của người dùng, sau những cáo buộc cho rằng gã khổng lồ công nghệ này đã thao túng người dùng để họ đồng ý bị theo dõi liên tục trên điện thoại di động của mình.

Mức phạt này do Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC) áp đặt, được đưa ra sau khi nhiều tổ chức bảo vệ người tiêu dùng châu Âu khiếu nại rằng Google đã theo dõi mọi hoạt động của người dùng.

Quảng cáo dựa trên vị trí địa lý đã trở nên quen thuộc với du khách, nhưng 7 tổ chức bảo vệ người tiêu dùng châu Âu đã phàn nàn rằng việc sử dụng dữ liệu vị trí một cách không đúng mực cũng có thể dẫn đến vi phạm quyền riêng tư.

Cuộc điều tra của DPC được thúc đẩy bởi nghiên cứu của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Na Uy năm 2018, cho thấy dữ liệu vị trí có thể tiết lộ các chi tiết như tín ngưỡng tôn giáo (bằng cách theo dõi các địa điểm thờ cúng), khuynh hướng chính trị (ví dụ: biết người dùng đã tham gia các cuộc biểu tình), tình trạng sức khỏe (nếu người dùng đã đến bệnh viện) và xu hướng tình dục (nếu họ đã đến một số quán bar nhất định).

Cơ quan bảo vệ dữ liệu (DPC) đã khởi động cuộc điều tra này sáu năm trước và đặt mục tiêu tìm hiểu xem Google có cơ sở pháp lý hợp lệ nào cho việc sử dụng dữ liệu vị trí hay không.

Nghiên cứu cho thấy người dùng Google có thể không hề hay biết rằng vị trí của họ đang được sử dụng để tác động đến họ bằng quảng cáo hoặc thu thập thông tin về sức khỏe và sở thích của họ.

Ông Graham Doyle, phó ủy viên tại DPC, cho biết: “Dữ liệu vị trí là một loại dữ liệu cá nhân được xử lý thông qua việc theo dõi vị trí, và bao gồm dữ liệu được Google thu thập hoặc xử lý, mà bản thân nó hoặc kết hợp với các thông tin khác có thể suy ra vị trí của một cá nhân”. Đồng thời, ông cho biết thêm, dữ liệu vị trí có thể mang lại cả lợi ích và tác hại cho cá nhân khi nó có thể nâng cao đáng kể tính hữu ích của các dịch vụ trực tuyến, nhưng cũng có thể tiết lộ một lượng lớn thông tin về một cá nhân, bao gồm cả những thông tin vốn dĩ mang tính riêng tư.

Đáp lại phán quyết của DPC, người phát ngôn của Google cho biết: “Vụ việc này xoay quanh các chính sách cũ đã được cập nhật. Từ năm 2019 trở đi, chúng tôi đã cải tiến đáng kể các quy trình của mình và ra mắt các công cụ mạnh mẽ giúp việc quản lý dữ liệu vị trí trở nên đơn giản hơn”.

Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng Châu Âu (BEUC) đã dựa trên nghiên cứu của Forbrukerrådet, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Na Uy, để khiếu nại, trong đó khẳng định Google đã sử dụng "nhiều thủ đoạn" để đảm bảo lịch sử vị trí và hoạt động trên web và ứng dụng được kích hoạt.

“Ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực bảo vệ quyền lợi của chúng ta trên mạng. Mọi người phải hiểu rõ những gì mình đang đồng ý mà không bị lừa dối hay thao túng để đưa ra những lựa chọn mà lẽ ra họ sẽ không bao giờ đưa ra”, Finn Myrstad, giám đốc chính sách kỹ thuật số tại Hội đồng Người tiêu dùng Na Uy, cho biết.

BEUC cho biết dữ liệu định vị địa lý là “một trong những hình thức giám sát người tiêu dùng xâm phạm quyền riêng tư nhất”.

Agustín Reyna, tổng giám đốc của BEUC, hoan nghênh phán quyết nhưng cho rằng “thời gian cần thiết để đi đến kết luận này là không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm”, đồng thời lập luận rằng “việc thi hành chậm trễ có thể gây hại tương tự như việc không thi hành gì cả”.

Cuộc điều tra của DPC đã xem xét “hoạt động trên web và ứng dụng”, “lịch sử vị trí” và “độ chính xác của vị trí” trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 5 năm 2018 đến ngày 4 tháng 2 năm 2020.

Theo The Guardian