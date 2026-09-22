Thuế TP. Hà Nội phát thông báo quan trọng, tất cả người nộp thuế chú ý

Ba website mà Cục Thuế lưu ý người nộp thuế gồm: Dangkythuedientu.vn ; Admin.dangkythuedientu.vn ; Congthuedientutructuyen.com .

Khuyến cáo đến người dân, Thuế TP Hà Nội cho biết, việc truy cập các website trên có thể khiến người dùng bị dẫn dụ cung cấp tài khoản đăng nhập dịch vụ công và thông tin cá nhân như: số CCCD, mã số thuế, mật khẩu, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ…

Do đó, cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế không truy cập, không cung cấp thông tin và không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào trên các website nêu trên.

Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, người nộp thuế cần liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.

Cơ quan Thuế cũng lưu ý, cổng Dịch vụ công chính thức của Cục Thuế hiện nay là: https://dichvucong.gdt.gov.vn .

Trước đó, Thuế TP Hà Nội cũng hướng dẫn người dân nhận biết các website giả mạo với giao diện gần giống với Cổng thông tin điện tử của ngành Thuế để làm người dùng mắc bẫy. Tuy nhiên, người nộp thuế hoàn toàn có thể phân biệt dựa trên địa chỉ truy cập và các tiêu chuẩn an ninh mạng.

Hiện nay, website của cơ quan thuế địa chỉ (URL) đều có chứng chỉ SSL (https://...). Đồng thời, có chứng nhận Tín nhiệm mạng được cấp bởi Trung tâm An ninh mạng Quốc gia NCA ( https://tinnhiemmang.vn/ ); sử dụng tên miền gdt.gov.vn (ví dụ: https://thuedientu.gdt.gov.vn ,..)

Ảnh: Thuế TP. Hà Nội

Trong khi đó, các website giả có địa chỉ trình duyệt (URL) tương tự như trang web chính thức nhưng có những thay đổi nhỏ (như thay đổi ký tự, thêm số), sai khác, thiếu hoặc thừa một vài ký tự, thay thế một vài ký tự; Tên miền có tiền tố hoặc hậu tố sử dụng ký tự lạ…

Các website thường không có chứng chỉ SSL (httpS://...), thay vào đó địa chỉ URL chỉ là “http://...”

Đồng thời, thường không có chứng nhận Tín nhiệm mạng (được cấp bởi Trung tâm An ninh mạng Quốc gia NCA ( https://tinnhiemmang.vn/ ) hoặc chứng nhận của Bộ Công thương (đối với các website hoạt động thương mại điện tử).

Các trang web thường sử dụng các tên miền như .com, .net, .org, .site, .cc, .xyz hoặc các tên miền tương tự.

﻿Đặc biệt, kẻ xấu thường yêu cầu nhập thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng mà không có lý do phù hợp.