Một thông tin liên quan đến thuế, người làm tiếp thị liên kết cần biết ngay

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Trên Cổng TTĐT Chính phủ, công dân Huỳnh Thanh Tú hỏi:

Tôi đang hoạt động tiếp thị liên kết (Affiliate) trên nền tảng TikTok, đã đăng ký thành lập hộ kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ thuế và xuất hóa đơn theo quy định. Tiền hoa hồng tôi nhận được từ việc thực hiện tiếp thị liên kết được sàn theo dõi và tổng hợp hiển thị trên tài khoản TikTok của tôi. Khi cần rút tiền, tôi sẽ thực hiện rút tiền hoa hồng về vào tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh. TikTok hiện không khấu trừ thuế trước khi chi trả. Hộ kinh doanh của tôi sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Hiện doanh thu của hộ kinh doanh đã vượt ngưỡng 01 tỷ đồng/năm. Tôi xin hỏi, hộ kinh doanh của tôi có phải xuất hóa đơn đối với phần doanh thu này hay không? Nếu có xuất hóa đơn thì xuất cho đối tượng nào? Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nào?

Thuế cơ sở 3 TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025 quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh:

" Điều 7: Luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh

… 3. Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên mức quy định tại khoản 1 Điều này đến 03 tỷ đồng được lựa chọn nộp thuế theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này hoặc nộp thuế theo thuế suất nhân (x) với doanh thu tính thuế. Doanh thu tính thuế và thuế suất được xác định như sau:

a) Doanh thu tính thuế được xác định bằng phần doanh thu vượt trên mức quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Phân phối, cung cấp hàng hóa: thuế suất 0,5%;

c) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: thuế suất 2%. Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: thuế suất 5%;

d) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: thuế suất 1,5%;

đ) Hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số: thuế suất 5%;

e) Hoạt động kinh doanh khác: thuế suất 1%...".

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định khai thuế, khấu trừ thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

"Điều 11. Khai thuế, khấu trừ thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

… 2. Hộ kinh doanh, cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán có trách nhiệm tự kê khai, nộp thuế theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định này.

3. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số hoặc vừa có hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh cố định vừa có kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số nếu có doanh thu năm tổng hợp trên 03 tỷ đồng hoặc có doanh thu năm trên 500 triệu đồng và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện tổng hợp doanh thu để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm. Số thuế thu nhập cá nhân đã được chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khấu trừ, nộp thay được trừ khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp...";

Căn cứ khoản 2, khoản 4 Điều 9 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định thời điểm lập hóa đơn:

"Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

… 2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ (bao gồm cả cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc theo quy định Bộ luật Dân sự để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ).

… 4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

a) Đối với các trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác gồm: trường hợp cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung ứng nhiên liệu hàng không cho các hãng hàng không, hoạt động cung cấp điện (trừ đối tượng quy định tại điểm g khoản này), cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt, nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ quảng cáo truyền hình, dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ bưu chính và chuyển phát (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi hộ), dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ logistic, dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dịch vụ quảng cáo trên các trang báo điện tử, dịch vụ công nghệ số, nền tảng số, dịch vụ công nghệ thông tin (bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) được bán theo kỳ nhất định, dịch vụ ngân hàng (trừ hoạt động cho vay), chuyển tiền quốc tế, dịch vụ chứng khoán, dịch vụ tài sản mã hóa, dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên sàn giao dịch các-bon, xổ số điện toán, thu phí sử dụng đường bộ giữa nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ thu phí, dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ của sở giao dịch hàng hóa, dịch vụ thông tin tín dụng, dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách (bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe mô tô hai bánh sử dụng phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải theo pháp luật về đường bộ) cung cấp dịch vụ cho khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức và các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua;...".

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung câu hỏi, Thuế cơ sở 3 TPHCM có ý kiến như sau:

Đối với doanh thu từ hoạt động tiếp thị liên kết (Affiliate) trên nền tảng TikTok, do TikTok chi trả vào tài khoản của hộ kinh doanh là hoạt động dịch vụ, hoa hồng đại lý áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 2%.

Hộ kinh doanh phải lập hóa đơn điện tử ngay tại thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm nhận khoản tiền hoa hồng/doanh thu từ TikTok. Nội dung trên hóa đơn ghi rõ thông tin tên người mua là đơn vị chi trả.

Đối với doanh thu hoạt động dịch vụ quảng cáo: Hộ kinh doanh thực hiện livestream phát trực tiếp trên nền tảng TikTok để giới thiệu quảng bá sản phẩm là hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số, quảng cáo số, áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 5%.

Đề nghị bà căn cứ các trích dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để thực hiện.