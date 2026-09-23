Toàn bộ người dân hay đăng hình ảnh lên Facebook lưu ý khuyến cáo mới từ Công an

Một trường hợp bị xử phạt hành chính do đăng thông tin cá nhân khi chưa được cho phép

Theo đó, vào ngày 26/8/2026, N.T.M.T sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm một người để gặp mặt, giải quyết công việc cá nhân. Kèm theo bài viết, người này đăng hình ảnh Căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ các thông tin cá nhân gồm: họ tên, ngày sinh, số Căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, N.T.M.T thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức việc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý là trái quy định của pháp luật và cam kết không tái phạm. Hành vi trên vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 50 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ngày 15/9/2026, Công an phường Thành Sen đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.M.T về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý, với số tiền 20 triệu đồng. Việc xử lý vụ việc góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là trong quá trình sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số.

Thời gian tới, Công an phường Thành Sen tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Những lưu ý khi đăng tải, chia sẻ thông tin lên mạng xã hội

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tự ý thu thập, sử dụng, cung cấp, chia sẻ hoặc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc không thuộc trường hợp pháp luật cho phép. Khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, người dân cần thận trọng, kiểm tra kỹ nội dung và loại bỏ các thông tin cá nhân không cần thiết, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.

ĐIều 50, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định như sau:

"Điều 50. Vi phạm quy định về công khai dữ liệu cá nhân

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Công khai dữ liệu cá nhân không có mục đích cụ thể, không thuộc trường hợp được phép công khai theo quy định pháp luật;

b) Công khai vượt quá phạm vi, loại dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích công khai;

c) Công khai dữ liệu cá nhân nhưng không phản ánh đúng dữ liệu từ nguồn dữ liệu gốc;

d) Không kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc công khai dữ liệu cá nhân để bảo đảm tuân thủ đúng mục đích, phạm vi và quy định của pháp luật;

đ) Không có biện pháp ngăn chặn việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xóa, hủy hoặc các hành vi xử lý trái phép khác đối với dữ liệu đã công khai.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Công khai dữ liệu cá nhân gây xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu cá nhân;

b) Công khai dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Buộc gỡ bỏ, thu hồi dữ liệu cá nhân đã công khai đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều này;

c) Buộc áp dụng biện pháp kiểm soát, giám sát và bảo mật đối với dữ liệu cá nhân đang công khai; cung cấp minh chứng thực hiện cho cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm tại điểm d, đ khoản 1 Điều này;

d) Buộc gỡ bỏ, thu hồi dữ liệu cá nhân đã công khai không có mục đích cụ thể hoặc vượt quá phạm vi cần thiết đối với hành vi vi phạm tại điểm a, b khoản 1 Điều này."