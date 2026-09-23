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Đến ngân hàng rút 14 tỷ đồng tiền tiết kiệm nhưng không chứng minh được số tiền, công an đưa người đàn ông SN 1943 về trụ sở để điều tra

| | Kinh tế số

Người đàn ông đến ngân hàng rút tiền nhưng ngân hàng từ chối làm thủ tục.

Đến ngân hàng rút 14 tỷ đồng tiền tiết kiệm nhưng không chứng minh được số tiền, công an đưa người đàn ông SN 1943 về trụ sở để điều tra - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo SCMP, ngày 7/12/2022, một phụ nữ Hong Kong bị cáo buộc giúp những kẻ lừa đảo qua điện thoại lừa một người về hưu 76 tuổi mất 2 triệu HKD, tương đương khoảng 6,64 tỷ đồng, đã bị bắt khi đưa nạn nhân tới ngân hàng để rút thêm 4,4 triệu HKD, tương đương khoảng 14,61 tỷ đồng.

Nỗ lực rút 4,4 triệu HKD (khoảng 14,61 tỷ đồng) đã bị ngăn chặn sau khi một nhân viên giao dịch tại một ngân hàng ở Jordan cảm thấy nghi ngờ và hỏi người đàn ông vì sao ông cần rút một lượng tiền mặt lớn như vậy.

Người đàn ông lớn tuổi sống một mình trong một căn hộ ở Yau Ma Tei. Một hôm, ông nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là quan chức thực thi pháp luật của Trung Quốc đại lục. Một nguồn tin nắm rõ vụ việc cho biết người gọi tự xưng là một sĩ quan công an và cáo buộc nạn nhân có liên quan đến một vụ án rửa tiền ở đại lục.

Theo kịch bản của nhóm lừa đảo, nạn nhân được thông báo rằng ông có liên quan đến một vụ án hình sự và phải phối hợp với "cơ quan chức năng" để chứng minh mình vô tội. Đây là thủ đoạn thường thấy trong các vụ lừa đảo qua điện thoại, khi kẻ gian giả danh cảnh sát hoặc các cơ quan công quyền để tạo áp lực tâm lý và kiểm soát hành vi tài chính của nạn nhân.

Trước đó, nạn nhân đã bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu HKD (khoảng 6,64 tỷ đồng). Sau đó, ông tiếp tục được yêu cầu tới ngân hàng để rút thêm 4,4 triệu HKD (khoảng 14,61 tỷ đồng) và không được giải thích về nguồn gốc cũng như mục đích sử dụng. Tuy nhiên, giao dịch lớn này đã khiến nhân viên ngân hàng nghi ngờ. Thay vì thực hiện ngay yêu cầu rút tiền, nhân viên đặt câu hỏi về mục đích của khoản tiền mặt lớn mà người đàn ông muốn lấy.

Người phụ nữ 28 tuổi đi cùng nạn nhân tại ngân hàng sau đó bị bắt. Công an cáo buộc cô có liên quan đến đường dây lừa đảo và đã hỗ trợ nhóm này tiếp cận nạn nhân. Đáng chú ý, nghi phạm khai rằng bản thân cô cũng từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua điện thoại.

Vụ việc cho thấy một mắt xích quan trọng trong quá trình ngăn chặn các vụ lừa đảo tài chính: nhân viên ngân hàng phát hiện giao dịch bất thường trước khi khoản tiền lớn tiếp tục bị chuyển khỏi tài khoản của nạn nhân.

Trong trường hợp này, số tiền mà nhóm lừa đảo tìm cách lấy thêm lên tới 4,4 triệu HKD, tương đương khoảng 14,61 tỷ đồng. Tính cả khoản tiền đã bị chiếm đoạt trước đó, nạn nhân đã đứng trước nguy cơ mất tổng cộng 6,4 triệu HKD, tương đương khoảng 21,25 tỷ đồng.

Đại Phú

Nhịp sống thị trường

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