Một ngân hàng sắp trả cổ tức 20%, gồm cả tiền mặt và cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa công bố thông tin về kế hoạch trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 5/10/2026.

Với phương án trả cổ tức bằng tiền, TPBank dự kiến chi trả với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/10/2026.

Hiện TPBank có hơn 2,774 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, số tiền ngân hàng dự kiến chi ra cho đợt cổ tức tiền mặt này là hơn 1.387 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TPBank sẽ phát hành tối đa 416,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 4.161 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ TPBank sẽ tăng từ 27.740 tỷ đồng lên khoảng 31.901 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 4.161 tỷ đồng.

TPBank là ngân hàng thứ 10 trả cổ tức tiền mặt trong năm nay. Năm 2026, 11 ngân hàng đã thực hiện hoặc có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tổng số tiền hơn 48.000 tỷ đồng. Trong đó, hầu hết đã chốt danh sách cổ đông hoặc hoàn tất chi trả, chỉ còn SHB chưa công bố ngày chi trả cổ tức.