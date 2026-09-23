Một ngân hàng được Vietcap dự báo lợi nhuận trước dự phòng năm nay vượt 70.000 tỷ đồng

Vietcap vừa cập nhật phân tích về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG).

Theo dự báo mới, Vietcap đánh giá lợi nhuận trước dự phòng năm 2026 của VietinBank có thể đạt 73.711 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số đạt 41.595 tỷ đồng, tăng 20,2%.

Vietcap nâng dự báo tổng thu nhập lãi thuần (NII) giai đoạn 2026-2030 thêm 3,5%, phản ánh giả định NIM cao hơn sau khi CTG ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm 2026. Với năm 2027 và 2028, lợi nhuận trước dự phòng được dự báo lần lượt đạt 83.727 tỷ đồng (tăng 13,6%) và 95.442 tỷ đồng (tăng 14,0%).

Vietcap cho biết dự báo năm 2026 chưa bao gồm khoản lợi nhuận nào từ thương vụ chuyển nhượng dự án VietinBank Tower, hiện được ngân hàng kỳ vọng hoàn tất trong nửa cuối năm 2026.

Nhóm phân tích kỳ vọng đà tăng trưởng tín dụng của CTG sẽ cải thiện trong nửa cuối năm so với mức của 6 tháng đầu năm 2026, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của cả năm sẽ chậm lại so với năm 2025. Ngân hàng được dự báo tiếp tục ưu tiên giải ngân cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp và SME trong nửa cuối năm, nhờ yếu tố mùa vụ trong quý 3 - quý 4 và các cơ hội liên quan đến đầu tư công, trong khi tín dụng bán lẻ có thể phục hồi nhưng vẫn tương đối yếu so với phân khúc doanh nghiệp.

Theo Vietcap, 35 dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia thuộc cơ chế hạn mức tín dụng đặc biệt là yếu tố có thể mang lại dư địa tăng trưởng tín dụng cho CTG, song đơn vị này đánh giá đây là yếu tố tạo dư địa hơn là động lực tăng trưởng ngay, do CTG vẫn đang trong giai đoạn tiếp xúc ban đầu và chưa nhận được hồ sơ vay vốn chính thức. Với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực hạ tầng cùng mối quan hệ chặt chẽ với các tập đoàn lớn và các ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng, Vietcap cho rằng CTG sẽ là một trong những ngân hàng hưởng lợi chính từ việc Chính phủ tiếp tục thúc đẩy đầu tư hạ tầng.

NIM của CTG được kỳ vọng sẽ duy trì tương đối ổn định trong nửa cuối năm so với mức 6 tháng đầu năm, đồng thời vẫn có dư địa cải thiện thêm. Quý 2/2026 đánh dấu quý thứ tư liên tiếp NIM của CTG ghi nhận cải thiện. NIM cả năm 2026 được dự báo đạt 2,85%, tăng so với mức 2,62% của năm 2025, và tiếp tục tăng lên 2,90% năm 2027 và 2,95% năm 2028.

Đà cải thiện NIM được hỗ trợ bởi ba yếu tố: tỷ lệ CASA của CTG duy trì vững chắc, danh mục cho vay tiếp tục được tái định giá - đặc biệt đối với các khoản vay mua nhà, và chi phí vốn được hỗ trợ bởi các chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 của CTG tăng mạnh 37% so với cùng kỳ, ROE quy năm đạt 21,9%, thuộc nhóm cao nhất ngành. Vietcap cho rằng với kết quả kinh doanh tích cực này, CTG có thể tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xóa nợ xấu và trích lập dự phòng nhằm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp khoảng 1,1-1,2% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu quanh 150%, đồng thời vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận cả năm ở mức cao.