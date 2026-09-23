VCBNeo tiếp sức hành trình an cư, mở rộng giải pháp tài chính tại Nam Long Experience 2026

‏Từ lựa chọn tổ ấm đến phương án tài chính phù hợp‏

‏Từ ngày 18/09 đến 20/09/2026, sự kiện Nam Long Experience 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, quy tụ nhiều hoạt động giới thiệu dự án, trải nghiệm không gian sống và kết nối các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trên hành trình tìm kiếm tổ ấm. Trong bối cảnh tâm lý thị trường ưu tiên các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, yếu tố tài chính và phương án chi trả dài hạn trở thành thước đo then chốt trước mỗi quyết định an cư. ‏

‏Tại sự kiện, VCBNeo mang đến không gian tư vấn tài chính trực tiếp, các ưu đãi độc quyền cùng nhiều trải nghiệm ngân hàng số, giúp khách tham quan có thêm thông tin và lựa chọn để chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu nhà. Bên cạnh đó, nhiều phần quà từ VCBNeo cũng được trao tận tay khách hàng thông qua các hoạt động check-in và tương tác tại gian hàng, góp phần tạo nên không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.‏

‏Không khí sôi động tại booth VCBNeo với nhiều hoạt động trải nghiệm, nhận quà

‏‏Việc đồng hành cùng Nam Long Experience 2026 với vai trò Nhà tài trợ Bạc tiếp tục ghi dấu mối quan hệ hợp tác trong việc đưa các sản phẩm, dịch vụ tài chính đến gần hơn với nhu cầu thực tế của người mua nhà. Khi quyết định sở hữu bất động sản ngày càng gắn chặt với bài toán dòng tiền dài hạn, sự kết nối giữa chủ đầu tư và ngân hàng góp phần tạo nên một hành trình liền mạch hơn, để khách hàng có thể đồng thời cân nhắc lựa chọn không gian sống và hoạch định phương án tài chính ngay từ những bước đầu. ‏

‏VCBNeo nhận hoa tri ân với vai trò Nhà tài trợ Bạc tại Nam Long Experience 2026

‏VCBNeo giải bài toán dòng tiền an cư với thời hạn vay lên tới 35 năm‏

‏Song song với các hoạt động diễn ra tại triển lãm Nam Long Experience 2026, VCBNeo hiện đang triển khai sản phẩm cho vay mua nhà tại ba dự án trọng điểm của CĐT Nam Long, gồm KĐT Mizuki Park (TP.HCM), KĐT tích hợp Waterpoint (tỉnh Tây Ninh) và KĐT Izumi City (tỉnh Đồng Nai). Điểm nổi bật của gói giải pháp tín dụng này là thời hạn cho vay kéo dài lên tới 35 năm cùng cơ chế lãi suất linh hoạt. Đây là giải pháp được thiết kế nhằm giãn tối đa nghĩa vụ trả gốc và lãi định kỳ, giảm áp lực tài chính sơ khởi,‏ ‏đồng thời giúp người mua nhà chủ động cân đối dòng tiền và xây dựng kế hoạch sở hữu bất động sản phù hợp với khả năng chi trả.‏

‏Theo VCBNeo, sản phẩm vay mua nhà không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tại thời điểm giao dịch mà còn hướng đến việc hỗ trợ khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống. Việc thiết kế gói vay dựa trên thu nhập và khả năng trả nợ thực tế giúp người mua nhà duy trì được biên độ an toàn, bảo đảm nguồn tiền tích lũy và chủ động chi tiêu sau khi nhận bàn giao nhà. ‏

‏VCBNeo đồng hành cùng Khách hàng trên hành trình kiến tạo tổ ấm

‏Không dừng lại ở các gói vay mua nhà đơn lẻ, định hướng dài hạn của VCBNeo là tăng cường hiện diện trong toàn bộ hệ sinh thái tài chính – tiêu dùng – bất động sản. Thông qua việc hợp tác với các nhà phát triển bất động sản uy tín, ngân hàng hướng tới việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, từ tài trợ nhà ở, tiêu dùng cá nhân cho tới các giải pháp quản lý tài sản số.‏

‏Thông qua việc hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và mở rộng mạng lưới liên kết, VCBNeo kỳ vọng mang đến những lựa chọn thuận tiện, linh hoạt và đáp ứng kịp thời các nhu cầu thực tế của đời sống đô thị. Đây cũng là bước đi chiến lược nằm trong định hướng phát triển bền vững của ngân hàng, nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng lâu dài cho khách hàng, đối tác và đóng góp vào sự ổn định của thị trường nhà ở.‏