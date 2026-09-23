Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 23/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Cập nhật đầu phiên sáng 23/9, giá vàng trong nước tạm thời giữ nguyên mặt bằng so với cuối phiên 22/9. Vàng nhẫn được các thương hiệu khảo sát niêm yết trong khoảng 141,4 - 146 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC phổ biến ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ giá mua - bán ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng; PNJ ở 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý ở 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 142 triệu đồng/lượng tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu, thấp nhất là 141,4 triệu đồng/lượng tại SJC, chênh 600.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng có mức cao nhất 146 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 144,4 triệu đồng/lượng, chênh 1,6 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát đều giữ nguyên giá mua - bán. SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 141,4 144,4 141,9 144,9 PNJ 141,9 144,9 141,9 144,9 DOJI 142 146 141,9 144,9 Bảo Tín Minh Châu 142 146 141,9 144,9 Phú Quý 141,9 144,9 141,9 144,9

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.365 USD/ounce, tăng nhẹ so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, giá vàng tăng 0,35% trong phiên 22/9, sau khi giảm 0,8% trong phiên đầu tuần.

Kim loại quý vẫn chịu áp lực khi thị trường gia tăng kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm nay, trong khi diễn biến xung đột tại Trung Đông tiếp tục được giới đầu tư theo dõi.

"Vấn đề vẫn là mặc dù giá dầu có xu hướng giảm nhẹ, thị trường vẫn tiếp tục phản ứng mạnh mẽ trước việc Fed tăng lãi suất. Trong vài ngày qua, đồng USD đã mạnh lên một chút và điều đó thường là tín hiệu tiêu cực đối với vàng", Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo 90% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn được củng cố sau khi Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee phát tín hiệu rằng lãi suất có thể cần tiếp tục tăng để kiềm chế lạm phát trong bối cảnh tổng cầu vẫn mạnh và giá năng lượng tăng cao.

Diễn biến này nối tiếp quyết định tăng lãi suất của Fed vào tuần trước, cùng tín hiệu từ Chủ tịch Kevin Warsh về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nổ ra vào cuối tháng Hai, giá năng lượng tăng cao đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó thúc đẩy các ngân hàng trung ương trên thế giới duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Những diễn biến trên gây thêm áp lực lên giá vàng, khiến kim loại quý giảm hơn 22% so với mức đỉnh kỷ lục gần 5.600 USD/ounce được thiết lập vào tháng Giêng.

Vàng vốn được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, nhưng trong môi trường lãi suất cao, kim loại quý kém hấp dẫn hơn so với các tài sản có khả năng sinh lời.

Trong khi đó, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần trong phiên thứ Ba khi triển vọng nguồn cung từ khu vực Vịnh được cải thiện. Iran phát tín hiệu có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, trong khi Ả Rập Xê Út chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu từ cảng Yanbu.