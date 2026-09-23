Agribank thông báo mở đợt tuyển dụng nhân sự quy mô lớn nhất từ đầu năm

Đây là đợt tuyển dụng có quy mô lớn nhất mà Agribank công bố từ đầu năm 2026 đến nay.

Trong tổng số 744 chỉ tiêu, Agribank cần tuyển 437 nhân sự tín dụng, 203 nhân sự kế toán, 43 lái xe, 26 thủ quỹ, kiểm ngân, 19 nhân sự công nghệ thông tin, 10 nhân sự pháp chế, 5 nhân sự xây dựng cơ bản và 1 nhân sự thanh toán quốc tế.

Quy trình tuyển dụng của Agribank gồm 3 vòng: sơ tuyển hồ sơ, thi chuyên môn nghiệp vụ trên máy tính và phỏng vấn. Dự kiến kỳ thi sẽ được tổ chức trong tháng 10/2026.

Đáng chú ý, với ứng viên dự tuyển các vị trí tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế và pháp chế có từ 3 năm kinh nghiệm liên quan tại các công ty kiểm toán lớn, ngân hàng lớn hoặc tốt nghiệp loại xuất sắc từ một số trường đại học được Agribank liệt kê, nếu vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ được tham gia thẳng vòng phỏng vấn mà không phải thi chuyên môn nghiệp vụ trên máy tính.

Ứng viên bắt đầu nộp hồ sơ từ ngày 23/9 đến hết ngày 30/9/2026, tại địa chỉ Chi nhánh loại I có chỉ tiêu tuyển dụng theo danh sách được Agribank công bố. Agribank lưu ý mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ vào một vị trí tại một chi nhánh loại I trong đợt tuyển dụng này.

Trước đó, hồi tháng 3, ngân hàng tuyển 8 vị trí lãnh đạo tại Trụ sở chính, gồm các chức danh phó trưởng ban và phó giám đốc tại một số đơn vị như Ban Công nghệ, Ban Ngân hàng số, Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Quản lý dữ liệu.

Đến tháng 7, Agribank tiếp tục tuyển 79 nhân sự công nghệ thông tin và chuyên môn nghiệp vụ khác tại Trụ sở chính; tuyển thêm 17 người làm việc tại Hà Nội và 11 người tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC).

Tại thời điểm 30/6/2026, Agribank có 40.263 nhân sự làm việc trên toàn hệ thống (bao gồm cả công ty con), giảm 316 người. người so với cuối năm 2025. Với số lượng trên, Agribank đang là ngân hàng có quy mô nhân sự lớn nhất hệ thống ngân hàng.

Cùng với Agribank, nhiều ngân hàng cũng mở các đợt tuyển dụng quy mô lớn hàng trăm vị trí trong những tháng gần đây.

Trong năm nay, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã mở nhiều đợt tuyển dụng tập trung, với số lượng chỉ tiêu từ 200 đến hơn 500 lao động, tại các chi nhánh và Sở Giao dịch trên khắp cả nước.