Đợt tăng vốn hiếm thấy trong ngành ngân hàng: HDBank, MB, VPBank, Techcombank đồng loạt triển khai kế hoạch lớn

Loạt ngân hàng quy mô lớn đang triển khai các kế hoạch tăng vốn điều lệ với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong nhóm này, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – Mã: HDB) đang có phương án tăng vốn với nhiều cấu phần nhất. HDBank mới đây đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ tối đa thêm 22.015 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu hoàn tất cả 3 phương án, vốn điều lệ của HDBank dự kiến đạt hơn 72.069 tỷ đồng, tăng từ mức hơn 50.053 tỷ đồng hiện nay.

Cụ thể, HDBank sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành tối đa 1,25 tỷ cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại. Ngân hàng đồng thời phát hành thêm hơn 250 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5%, từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Hai cấu phần này giúp vốn điều lệ HDBank tăng thêm 30% từ nguồn vốn nội tại.

Đáng chú ý, trong văn bản chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước cũng đồng ý với phương án HDBank phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HDBank dự kiến chào bán tối đa 700 triệu cổ phiếu, với đối tượng phát hành là nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Ngân hàng kỳ vọng những nhà đầu tư có năng lực tài chính tốt và cam kết gắn bó lâu dài này có thể hỗ trợ về công nghệ, quản trị, đồng thời giúp tăng vốn cấp 1 và tạo thêm dư địa mở rộng tín dụng.

Giá chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư và không thấp hơn mức giá bình quân của 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT quyết định giá phát hành.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) cũng đang triển khai một phương án tăng vốn quy mô lớn. Hội đồng quản trị Techcombank vừa ban hành nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2026, gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, Techcombank sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 3,5 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 35.431 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Bên cạnh đó, Techcombank dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị gần 300 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB), ngân hàng cũng đang chuẩn bị một đợt tăng vốn lớn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu. Theo thông báo, ngày 25/9/2026 VPBank sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 26,04104%. Nguồn vốn tăng vốn điều lệ được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, căn cứ báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.

Bên cạnh phương án trả cổ tức, VPBank còn có kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài. Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong quý III-IV/2026, nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị và mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng. Như vậy, tương tự HDBank, VPBank cũng kết hợp giữa tăng vốn từ nguồn nội tại và huy động thêm nguồn vốn mới từ nhà đầu tư bên ngoài.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) lựa chọn đồng thời hai phương án gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/8 để thực hiện các quyền liên quan.

Theo phương án trả cổ tức, MB sẽ phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 12.000 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025.

Cũng trong ngày 12/8, MB chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm ra công chúng. Ngân hàng dự kiến chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. MB dự kiến thu về gần 8.055 tỷ đồng từ đợt chào bán để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của MB sẽ tăng thêm hơn 20.137 tỷ đồng.

Dù chưa công bố thông tin cụ thể, các ngân hàng Big4 cũng có kế hoạch tăng vốn mạnh trong năm nay. Vietcombank, BIDV và VietinBank đều đang có kế hoạch bổ sung vốn với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, qua đó hướng tới những cột mốc vốn điều lệ mới.

Tại Vietcombank, ngân hàng đang có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống, kế hoạch tăng vốn trong năm nay bao gồm phát hành tối đa hơn 1,068 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó dự kiến tăng vốn điều lệ khoảng 10.700 tỷ đồng. Song song với đó, Vietcombank tiếp tục triển khai phương án chào bán riêng lẻ tối đa 543,1 triệu cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư. Nếu hoàn tất cả hai phương án, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tiến sát mốc 100.000 tỷ đồng.

BIDV cũng đang hướng tới mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng.Trong năm 2026, BIDV dự kiến tăng thêm tối đa 26.758 tỷ đồng thông qua ba cấu phần, gồm tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tối đa 4.985,2 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 tối đa 13.972,5 tỷ đồng; và phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng với giá trị tối đa 7.800 tỷ đồng.

Tại VietinBank, ngân hàng đang chờ phê duyệt phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận năm 2023 với khoảng 12.565 tỷ đồng và lợi nhuận năm 2024 khoảng 15.600 tỷ đồng. Nếu các phương án được thông qua và hoàn tất, vốn điều lệ VietinBank dự kiến vượt 105.834 tỷ đồng.

Việc nhiều ngân hàng cùng triển khai các phương án tăng vốn với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng đang tạo nên một đợt tăng vốn đáng chú ý của ngành ngân hàng. Nếu các kế hoạch được hoàn tất, vốn điều lệ của những ngân hàng này sẽ được nâng lên mặt bằng mới, đồng thời bổ sung thêm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, tăng vốn cấp 1 và mở rộng dư địa tín dụng.

Đáng chú ý, làn sóng tăng vốn này diễn ra khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) từ ngày 21/9/2026.

Việc nâng hạng được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận của thị trường Việt Nam với các dòng vốn quốc tế. FTSE Russell ước tính việc nâng hạng có thể thu hút tới khoảng 6 tỷ USD vào thị trường Việt Nam, dù dòng vốn thực tế còn phụ thuộc vào việc phân bổ danh mục của các quỹ và tiến độ triển khai.