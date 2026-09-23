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Tin cực vui cho người dùng MobiPhone

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Tốc độ tải xuống 5G của MobiFone tăng khoảng 33% chỉ sau một tháng, từ 215,38 Mbps lên 288,23 Mbps.

Tin cực vui cho người dùng MobiPhone - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu tháng 8/2026 trên Hệ thống đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam (i-Speed) của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, tốc độ tải xuống trung bình của mạng di động 5G trên cả nước đạt 437,88 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 118,33 Mbps.

Giữa các nhà mạng, Viettel tiếp tục dẫn đầu, trong khi MobiFone tạo ra biến động đáng chú ý nhất khi tốc độ 5G tăng mạnh trong tháng 8. Ở vị trí dẫn đầu, Viettel đạt 466,72 Mbps tốc độ tải xuống 5G trong tháng 8. Tốc độ tải lên 5G của Viettel đạt 135,38 Mbps, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nước.

Số liệu cho thấy tốc độ tải xuống 5G của MobiFone trong tháng 8 đạt 288,23 Mbps, tăng mạnh từ mức 215,38 Mbps của tháng 7. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong các nhà mạng. Cùng với đó, tốc độ tải xuống 5G trong tháng 8 đạt 48,23 Mbps.

Trong khi đó, VNPT đứng thứ ba với tốc độ tải xuống 5G đạt 282,87 Mbps, tốc độ tải lên của VNPT đạt 43,94 Mbps.

Về Viettel, liên tục duy trì tốc độ 5G cao nhất nhờ chiến lược phát triển hạ tầng. Tính đến cuối năm 2025, Viettel vận hành 30.000 trạm 5G. Nhờ mật độ trạm cao, vùng phủ sóng được cải thiện đáng kể và khả năng chia sẻ tải dữ liệu được tối ưu tại các đô thị lớn

Bên cạnh đó, việc Viettel tập trung khai thác dải tần 2.600 MHz đã giúp cân bằng hiệu quả giữa tốc độ và vùng phủ sóng. Dải tần này không chỉ tối ưu tốc độ 5G mà còn hỗ trợ chia tải cho mạng 4G, giải quyết triệt để các điểm nghẽn dung lượng tại những khu vực đông cư dân.

Để duy trì hiệu suất cao, Viettel cũng đã tự xây dựng và phát triển các công cụ AI tự động giám sát, tối ưu chất lượng mạng theo thời gian thực thay vì thao tác thủ công. Hệ thống cho phép tự phân tích KPI, phát hiện nhiễu và điều chỉnh vùng phủ sóng, giúp các chỉ số như tốc độ hay độ trễ duy trì tính ổn định ngay cả khi lưu lượng sử dụng biến động lớn.

Đại Phú

Nhịp sống thị trường

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