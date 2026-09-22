Ra quyết định khởi tố cặp anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương liên quan 120 triệu dữ liệu

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng. Các đối tượng hoạt động trên Facebook, Telegram và một số hội, nhóm kín, sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu danh tính và giao dịch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác minh, làm rõ và triệu tập 2 đối tượng là anh em sinh đôi gồm Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương (cùng sinh năm 1993, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên máy tính của đối tượng. Ảnh: CA Đắk Lắk

Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động và 1 bộ máy tính để bàn. Kết quả trích xuất phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước.

Số dữ liệu trên thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp; chứa nhiều trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp...

Theo kết quả điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Để che giấu hoạt động, đối tượng sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn.

Ảnh: CA Đắk Lắk

Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương làm việc tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Đắk Lắk

Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Qua xác minh, có hàng nghìn lượt cược với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.

Ngày 10/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Hưng Trung Phương về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 và tội “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015; khởi tố Nguyễn Hưng Nam Phương về tội “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.