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Ngày mai, nhiều nơi sẽ có mưa to đến rất to

| | Xã hội

Theo dự báo, trong 2 ngày tới, nhiều tỉnh thành tại Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to; Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 25/9 đến ngày 26/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ngày mai, nhiều nơi sẽ có mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 ngày 25/9

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc (Nghệ An đến Bắc Quảng Trị) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

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Theo Duy Anh

vietnamdaily

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