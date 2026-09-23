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Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to tại nhiều tỉnh thành trong 2 ngày tới

| | Xã hội

Theo dự báo, đêm nay, mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/9), khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác (riêng khu vực Bắc Bộ thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng).

Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to tại nhiều tỉnh thành trong 2 ngày tới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 ngày 23/9

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Nhiệt độ từ 22-33 độ.

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Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (Quảng Trị đến Tp. Huế) có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

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Theo Duy Anh

vietnamdaily

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