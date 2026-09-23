Bắt thanh niên 20 tuổi cướp tài sản của cụ bà 85 tuổi

Ngày 23/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Ngô Chí Thanh (SN 2006), trú tại xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22/9, bà Dương Thị Sen (SN 1941), đang ở một mình tại nhà riêng ở số 01, ngõ 8 Lê Thành Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thì bị Thanh cùng Nguyễn Thị Hồng Như (SN 2008), trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị xông vào nhà.

Thanh dùng khăn bịt miệng, đánh vào vùng mặt bà Sen, sau đó cùng Như chiếm đoạt nhẫn vàng, điện thoại di động và tiền mặt, tổng trị giá khoảng 13,765 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngô Chí Thanh và tang vật tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Quảng Trị Ngô Chí Thanh và tang vật tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Quảng Trị

Theo lời khai ban đầu, do không có tiền trả tiền phòng đúng hạn, Thanh và Như đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền thanh toán. Tuy nhiên, khó khăn về kinh tế không thể là lý do biện minh cho hành vi dùng vũ lực xâm phạm sức khỏe và tài sản của người khác. Việc cơ quan Công an khởi tố, tạm giam Thanh là cần thiết để điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật.

Phía sau vụ việc cũng đặt ra một điều đáng suy ngẫm: khi người trẻ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm của gia đình và cộng đồng đôi khi có ý nghĩa rất lớn. Một lời hỏi han, một sự chia sẻ hay một cơ hội để tháo gỡ khó khăn có thể giúp họ không lựa chọn con đường sai trái.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.