Ra quyết định khởi tố chủ cơ sở giò chả Lã Thị Phương Hoa SN 1968

Sáng 23/9, Báo Lào Cai đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lã Thị Phương Hoa (sinh năm 1968, trú tại tổ dân phố số 9, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Bị can Lã Thị Phương Hoa là chủ Hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn Phương Hoa — cơ sở vừa bị lực lượng chức năng phát hiện trộn hóa chất công nghiệp độc hại vào hàng loạt sản phẩm giò, chả để bán ra thị trường.

Bà Lã Thị Phương Hoa (áo nâu) tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lào Cai

Bắt quả tang bao hàn the 25kg và gần 2 tạ giò chả "ngậm" hóa chất

Theo Tạp chí Thương hiệu & Công luận, vụ việc được phát hiện vào ngày 11/8/2026, khi Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng Công an phường Âu Lâu bất ngờ kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến của bà Hoa.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận cơ sở đang sản xuất, lưu trữ 194 kg thực phẩm chín các loại chuẩn bị đem đi tiêu thụ, ước tính trị giá khoảng 37,2 triệu đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ ngay tại khu vực chế biến một bao chứa chất bột màu trắng có trọng lượng lên tới 25 kg. Qua kiểm tra nhanh, chất bột này là phụ gia Borax Pentahydrate (hàn the/Natri borat). Tiến hành test nhanh ngẫu nhiên 5 mẫu giò, chả tại chỗ, toàn bộ đều cho kết quả dương tính với chất cấm này.

Chủ cơ sở dùng phụ gia độc hại để tạo độ dai giòn, kéo dài thời gian bảo quản

Tại cơ quan điều tra, bà Lã Thị Phương Hoa thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Bị can khai nhận bản thân đã trực tiếp hòa trộn hàn the vào nguyên liệu xay nhuyễn nhằm làm cho cây giò, miếng chả có độ dai, giòn bắt mắt và độ ôi thiu chậm hơn bình thường để dễ bán.

Chủ cơ sở cũng thừa nhận nguồn thịt động vật đưa vào chế biến được thu mua trôi nổi tại các lò mổ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; riêng bao hóa chất hàn the 25 kg cũng được mua tự do trên thị trường.

Kết quả kiểm nghiệm chính thức từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai cùng kết luận giám định tư pháp sau đó khẳng định: Cả 5 mẫu thành phẩm thu giữ đều chứa hàm lượng hàn the (Natri borat), và mẫu bột trắng 25 kg chính là hóa chất công nghiệp cấm dùng trong thực phẩm.