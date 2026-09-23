Trưa nay loạt xã, phường ở Hà Nội nguy cơ mưa rào và dông

Theo Trung tam Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường, xã: Đại Xuyên, Phú Xuyên, Thường Tín, Tam Hưng, Ngọc Hồi, Đại Thanh, Bình Minh, An Khánh, Liên Minh, Hát Môn, Phúc Thọ, Vật Lại... Vùng mây có xu hướng phát triển mở rộng.

Loạt xã, phường ở Hà Nội nguy cơ mưa rào và dông. (Ảnh minh hoạ)

Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây dông này tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực trên, sau đó khả năng ảnh hưởng đến các phường, xã như Chuyên Mỹ, Ứng Hoà, Phượng Dực, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Nam Phù, Thanh Trì, Tam Hưng, Quảng Bị, Chương Mỹ, Phúc Lộc, Thạch Thất, Lĩnh Nam, Yên Sở, Hoàng Mai, Tương Mai, Hoang Liệt, Định Công, Thanh Liệt, Kiến Hưng, Tương Mai, Phương Liệt... và các khu vực khác của thành phố.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/9, phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 200mm. Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày và đêm 24/9, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa to, cục bộ mưa rất to và dông , lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Ngày 24/9, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Đêm cùng ngày, mưa ở các khu vực này giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/9, phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Bắc Trung Bộ và phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ trên 60mm; phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 25/9, từ Hà Tĩnh đến TP Huế mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 120mm. TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.