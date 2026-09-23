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Hà Nội sắp có mưa to

| | Xã hội

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong ít giờ tới, khu vực Hà Nội sẽ có mưa rào và dông.

Đầu giờ chiều ngày 23/9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thông tin, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường/xã: Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hoà Xá, Vân Đình, Thuận An, Phù Đổng, Đa Phúc, Trung Giã...

Vùng mây này hiện đang có xu hướng phát triển mở rộng.

Hà Nội sắp có mưa to - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tiền Phong).

Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường/xã: Kim Anh, Sóc Sơn, Nội Bài, Thư Lâm, Đông Anh, Việt Hưng, Hồng Hà, Bồ Đề, Phúc Lợi, Long Biên, Ứng Hoà, Phượng Dực, Ứng Thiên, Phúc Sơn... và các khu vực khác của thành phố.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động cảnh giác.

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Theo Duy Anh

vietnamdaily

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