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Một nam sinh viên vô tình vứt nhầm iPhone vào thùng rác, sau đó bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội

| | Xã hội

Theo lời nam sinh, cậu đã vô tình ném chiếc iPhone 13 của mình vào thùng rác bên ngoài ký túc xá. Khi nhận ra sai sót, cậu gọi vào máy nhưng cuộc gọi bị ngắt trước khi thiết bị tắt nguồn.

Một sinh viên đại học ở Udon Thani, Thái Lan đã phải nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng sau khi đâm đơn kiện một người đàn ông vô gia cư - người đã nhặt chiếc iPhone do cậu vô tình ném vào thùng rác.

Nam sinh 19 tuổi đến từ Trường Đại học Rajabhat Udon Thani đã chia sẻ một đoạn video quay cảnh mình đối chất với người đàn ông vô gia cư lên mạng xã hội. Trong clip, cậu sinh viên đã dùng những lời lẽ vô cùng gay gắt, tỏ ra giận giữ và yêu cầu người đàn ông trả lại điện thoại.

Theo lời nam sinh, cậu đã vô tình ném chiếc iPhone 13 của mình vào thùng rác bên ngoài ký túc xá. Khi nhận ra sai sót, cậu gọi vào máy nhưng cuộc gọi bị ngắt trước khi thiết bị tắt nguồn.

Sau đó, nam sinh định vị chiếc điện thoại qua GPS và tìm thấy nó tại chợ Pho Si, nơi thiết bị đang nằm trong tay người đàn ông vô gia cư. Cậu cáo buộc người này đã tháo thẻ SIM ra để ngăn cậu gọi vào máy.

Chiếc iPhone 13 trong vụ việc

Cậu sinh viên đã liên hệ với lực lượng công an yêu cầu đến hiện trường. Người đàn ông vô gia cư cuối cùng đã đồng ý trả lại điện thoại.

Tuy nhiên, ban đầu nam sinh vẫn kiên quyết đòi xử lý pháp lý và cáo buộc người đàn ông tội trộm cắp. Trong video, người đàn ông vô gia cư đã tự bào chữa cho mình: ông nói rằng mình nhặt chiếc điện thoại từ thùng rác và cho rằng hành động đó không thể coi là trộm cắp.

Đoạn video đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Thái Lan. Một số người ủng hộ nam sinh, cho rằng người đàn ông vô gia cư lẽ ra nên trả lại điện thoại ngay lập tức. Những người khác lại đứng về phía người đàn ông, tranh luận rằng việc nam sinh vứt điện thoại vào thùng rác đồng nghĩa với việc đã từ bỏ tài sản đó.

Nam sinh đã quay clip và dùng lời lẽ thô lỗ với người đàn ông

Nhiều người dùng mạng cũng chỉ trích cậu sinh viên vì không chịu nhận trách nhiệm cho sai lầm của chính mình, đồng thời khuyên cậu nên rút đơn tố cáo sau khi đã lấy lại được điện thoại. Một số khác phê phán thái độ cùng ngôn từ thô lỗ mà cậu dùng khi đối chất với người đàn ông.

Sự việc vấp phải làn sóng phản đối gay gắt khiến nam sinh sau đó phải lên tiếng phân trần rằng cậu đã rút đơn tố cáo người đàn ông vô gia cư.

Nam sinh giải thích rằng cậu dùng lời lẽ gay gắt là do người đàn ông ban đầu từ chối trả lại điện thoại, điều đó khiến cậu tức giận. Cậu cũng mong cộng đồng mạng cảm thông cho hoàn cảnh của mình, vì ai cũng có lúc vô tình vứt nhầm đồ đạc.

Cậu sinh viên nói thêm rằng người đàn ông vô gia cư sau đó vẫn bị đưa về đồn công an và bị xử lý vì một vụ việc khác liên quan đến chất ma túy phát hiện trong cơ thể, chứ không phải do đơn tố cáo của cậu.

Nguồn: The Thaiger

Theo Chi Chi

suckhoe24h

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