Loạt siêu dự án chưa từng có tại Việt Nam sắp về đích: Công trình VIP quy mô 8.500 m2 dần lộ diện, nhà biểu diễn lớn hơn nơi trao giải Oscar cũng hoàn thành gần 100% kết cấu bê tông cốt thép

Theo Sun Group, tính đến tháng 9/2026, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đã định hình rõ nét. Từ dự án mở rộng sân bay, tuyến tàu điện đô thị LRT đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng, nhiều hạng mục đang được đẩy nhanh thi công, từng bước chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc giai đoạn 1 dự kiến được đưa vào khai thác trong tháng 4/2027.

Với Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, theo báo cáo cập nhật tháng 9/2026, kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%; công tác xây trát và hoàn thiện đạt 95%; hệ thống xử lý hành lý đạt khoảng 60%. Giai đoạn 1 dự kiến được đưa vào khai thác trong tháng 4/2027.

Dự án có quy mô 1.050 ha. Giai đoạn 1 được thiết kế với công suất phục vụ 20–24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030, đưa Phú Quốc vào nhóm cảng hàng không có công suất lớn nhất cả nước.

Nhà ga có kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa vươn lên, thể hiện ý tưởng về “kỷ nguyên vươn mình”, sự tái sinh và sức sống mãnh liệt. Hiện công trình đang được lắp kính mặt ngoài, hoàn thiện mái, đồng thời triển khai lắp đặt trần trang trí và nội thất bên trong.

Nằm trong tổng thể dự án mở rộng sân bay, Nhà ga VIP có diện tích sàn 9.890 m2, xây dựng trên khu đất 5,3 ha. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, công trình được thiết kế để đón tiếp các đoàn nguyên thủ với quy mô tới 300 người. Đến nay, phần mái đã cơ bản hoàn thiện, các hạng mục xây, trát bên trong đang được đẩy nhanh.

Ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án, cho biết phần mái dự kiến hoàn tất trong tháng 9/2026, các hạng mục xây, trát cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026. Toàn bộ nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2027, bảo đảm tiến độ phục vụ APEC 2027.

Nhà ga VIP dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2027.

Kết nối sân bay với trung tâm khu đô thị APEC ở Nam đảo là tuyến tàu điện đô thị LRT dài 17,59 km. Tuyến chạy dọc dải phân cách giữa đường tỉnh ĐT.975, gồm 6 nhà ga, trong đó có ga tại sân bay. Mỗi nhà ga mang một ý tưởng kiến trúc gắn với nét đặc trưng của một vùng miền Việt Nam.

Các hạng mục cầu, hầm và nền đường đang được triển khai đồng thời, cùng với công tác lắp đặt đường ray. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại vào tháng 11/2027.

Trong tổ hợp công trình phục vụ APEC, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn 153.130 m2, cao 39,25 m, gồm 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Công trình bố trí phòng đại tiệc rộng 11.050 m2, với nhịp vượt không cột lên tới 81 m; hệ mái được thiết kế mô phỏng những lớp sóng biển.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần khung và mái của trung tâm đang dần hoàn thiện, khép kín. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài trong quý IV/2026 và hoàn thiện nội thất vào ngày 31/3/2027.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài trong quý IV/2026 và hoàn thiện nội thất vào ngày 31/3/2027.

Liền kề trung tâm hội nghị là Nhà biểu diễn đa năng, có tổng diện tích sàn 54.680 m2, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Khán phòng của công trình có sức chứa 4.030 chỗ ngồi.

Điểm nhấn kiến trúc của nhà biểu diễn nằm ở lớp vỏ lấy cảm hứng từ vảy rồng, gợi nhắc truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. Hệ thống 50 cột trụ nâng đỡ công trình tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển.

Đến nay, kết cấu bê tông cốt thép của Nhà biểu diễn đa năng APEC đã hoàn thành gần 100%. Các kỹ sư, công nhân đang lắp đặt 50 cột đỡ hệ mái và hoàn thiện các hạng mục bên trong. Công trình đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài trong quý IV/2026, hoàn thiện nội thất vào ngày 30/3/2027.

Kết cấu bê tông cốt thép của Nhà biểu diễn đa năng APEC đã hoàn thành gần 100%.

Ảnh: Sun Group