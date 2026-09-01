Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chi hơn 2 tỷ USD biến hòn đảo gần 900ha từ vùng đất biệt lập thành đại đô thị, kết nối trung tâm chỉ 5 phút

Vinhomes Royal Island nằm trên đảo Vũ Yên (Hải Phòng), có quy mô khoảng 877 ha, tương đương gần quy mô quận Lê Chân (Hải Phòng) trước khi sáp nhập. Hòn đảo được bao bọc bởi 3 con sông lớn gồm sông Cấm, sông Bạch Đằng và sông Ruột Lợn.

Dự án được khởi công giai đoạn 1 từ năm 2015, với tổng mức đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD. Sau gần một thập kỷ triển khai, nhiều hạng mục quan trọng đã dần hoàn thiện, từng bước thay đổi diện mạo đảo Vũ Yên thành một đại đô thị quy mô lớn với hệ thống giao thông, nhà ở cùng hạ tầng du lịch, vui chơi giải trí được đầu tư đồng bộ.

Dự án Vinhomes Royal Island.

Đối chiếu dữ liệu vệ tinh giai đoạn 2015 cho thấy khu vực này được bao bọc bởi 3 con sông lớn, việc kết nối với đất liền chủ yếu phụ thuộc vào đường thủy thông qua các bến phà, trong khi hạ tầng khi đó còn khá hoang sơ.

Đến năm 2026, diện mạo khu vực đã thay đổi rõ rệt. Vũ Yên từ một hòn đảo biệt lập trở thành đại đô thị đảo cao cấp trong lòng thành phố do Vinhomes phát triển.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hạ tầng giao thông. Cầu Hoàng Gia đã trở thành công trình kết nối trọng điểm, rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo Vũ Yên vào khu vực nội đô Hải Phòng xuống chỉ còn khoảng 5 phút. Công trình này phá vỡ thế biệt lập vốn tồn tại nhiều năm của hòn đảo.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Hải Phòng sẽ tiếp tục xây dựng cầu vượt sông Ruột Lợn và cầu Ngô Quyền. Trong đó, cầu Ngô Quyền kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, tạo thêm trục giao thông liên vùng. Khi hoàn thành, khu vực sẽ có tổng cộng 4 cây cầu kết nối, tiếp tục hoàn thiện mạng lưới hạ tầng và mở rộng không gian phát triển.

Từ Vũ Yên, cư dân có thể tiếp cận trung tâm hành chính mới trong khoảng 5 phút, vào nội đô Hải Phòng khoảng 10 phút, tới Hạ Long khoảng 50 phút và Hà Nội trong hơn 1 giờ qua cao tốc. Việc kết nối thuận lợi với sân bay Cát Bi cũng giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các đô thị lớn trong khu vực.

Vinhomes Royal Island được quy hoạch thành 11 phân khu, mỗi khu được định hình theo một phong cách kiến trúc riêng, hướng tới nhiều nhóm khách hàng trong nước và quốc tế. Dù khác biệt về thiết kế, các sản phẩm đều theo đuổi tiêu chuẩn cao cấp, chú trọng không gian sống và tính thẩm mỹ, tạo nên diện mạo đồng bộ cho toàn khu đô thị.

Một điểm khác biệt được giới thiệu tại Vinhomes Royal Island là mô hình biệt thự có không gian bãi tắm nước biển riêng phía sau nhà. Loại hình này thường xuất hiện tại một số khu vực biệt lập dành cho giới siêu giàu trên thế giới như Palm Jumeirah tại Dubai, Indian Creek hay Fisher Island tại Mỹ.

Bên cạnh không gian sống ven biển, khu đô thị còn sở hữu sân golf Vinpearl Golf Hải Phòng quy mô khoảng 160 ha với 36 hố, gồm sân đầm lầy tự nhiên có độ khó cao và sân hồ với cảnh quan rộng mở. Sân golf được trang bị hệ thống chiếu sáng tại 27 hố, cho phép vận hành cả ngày lẫn đêm. Công trình đi kèm khu thay đồ, nhà hàng, phòng VIP và khu xông hơi, đã đi vào hoạt động từ năm 2018.

Bên cạnh đó, Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia có sân biểu diễn, đường đua, khu chăm sóc và huấn luyện, cùng hệ thống chuồng nuôi quy mô khoảng 300 con ngựa nhập khẩu từ các quốc gia có truyền thống lâu đời về bộ môn này. Khu đô thị còn có bến du thuyền rộng khoảng 10 ha, sức chứa 300 chiếc, tích hợp khu sửa chữa và khu đón tiếp.

Từ một hòn đảo gần như biệt lập, phụ thuộc vào đường thủy để kết nối với đất liền, Vũ Yên đang hình thành một diện mạo hoàn toàn khác sau gần một thập kỷ được đầu tư. Hệ thống cầu, đường, nhà ở, sân golf, bến du thuyền, phố thương mại và các tiện ích vui chơi giải trí đang từng bước tạo nên một quần thể đô thị - du lịch quy mô lớn ngay trong lòng Hải Phòng.