6 tháng nữa, Việt Nam sẽ hoàn thành sân vận động 60.000 chỗ lớn gấp 1,5 lần Mỹ Đình: Mái vòm 8.600 tấn lần đầu có tại nước ta, mặt cỏ tương tự sân Wembley

Sân vận động PVF được khởi công ngày 19/10/2025, do Bộ Công an làm chủ đầu tư. Sau khoảng 11 tháng thi công, hệ khung mái vòm đang dần thành hình.

Công trình có diện tích khoảng 55.000m2, gồm 4 khán đài chính A, B, C, D cùng các khu chức năng phục vụ vận động viên, trọng tài, báo chí, truyền hình, VIP, kỹ thuật, an ninh, điều hành và dịch vụ. Sân được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn.

Sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao - dịch vụ có quy mô khoảng 92ha. Trong đó, quảng trường và khu vực bãi đỗ xe ngoài trời được quy hoạch với diện tích khoảng 18ha, phục vụ hoạt động của sân cũng như các sự kiện diễn ra tại tổ hợp.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của công trình là hệ thống mái vòm có khả năng đóng, mở hoàn toàn tự động. Theo thiết kế, toàn bộ hệ mái có thể vận hành trong khoảng 12-20 phút, giúp sân chủ động trước điều kiện thời tiết và linh hoạt khi tổ chức các loại hình sự kiện khác nhau.

Đây cũng là công nghệ lần đầu được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam. Hệ mái sử dụng cặp dầm thép dài 373m, tổng trọng lượng hơn 8.600 tấn, kết hợp với hai tấm màng xuyên sáng có kích thước 78 x 125m.

Ngoài hệ mái đóng mở, sân còn có hệ cửa kính end-zone cao 36m, rộng 55m. Thiết kế này giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo ra không gian linh hoạt trong quá trình khai thác sân.

Bên cạnh đó, mặt sân vận động PVF được ứng dụng công nghệ cỏ hybrid mô-đun tương tự sân Wembley (Anh) và Sân vận động Quốc gia Singapore. Loại cỏ này có độ bền cao, khả năng thoát nước nhanh, chịu được cường độ khai thác lớn, đồng thời giúp rút ngắn thời gian bảo trì và duy trì chất lượng mặt sân theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, sân PVF sẽ nằm trong nhóm những sân vận động có quy mô lớn tại Việt Nam. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng bổ sung một địa điểm tổ chức các trận đấu và sự kiện thể thao quy mô lớn cho khu vực phía Đông Hà Nội.

Dự án nằm trên trục đường tỉnh 379, kết nối trực tiếp với cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3, chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 phút di chuyển. Từ đây, công trình cũng dễ dàng kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang và trong tương lai sẽ hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Ngọc Hồi kết nối với Vành đai 3,5 và cầu Mễ Sở nối trực tiếp vành đai 4, góp phần tăng cường liên kết vùng.

Đáng chú ý, sân vận động PVF tọa lạc tại khu vực đang nổi lên như cực tăng trưởng mới phía Đông Nam Hà Nội, bao quanh bởi các đại đô thị quy mô lớn như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Ecopark. Với vị trí chiến lược cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của hệ sinh thái thể thao, dịch vụ và đô thị hiện đại trong khu vực.

Theo kế hoạch, sân vận động PVF sẽ hoàn thành vào tháng 3/2027. Nếu tiến độ được giữ theo kế hoạch, khoảng 6 tháng nữa công trình sẽ hoàn thiện và đưa vào khai thác.