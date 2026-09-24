Công nhân dầm mưa bơm nước 'giải cứu' ngập chân cầu Ba Son

Đây là điểm ngập phát sinh trong thời gian gần đây. Do đường R12 có vai trò kết nối khu đô thị Thủ Thiêm với khu vực trung tâm TPHCM thông qua cầu Ba Son, tình trạng ngập nước tại đây gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.