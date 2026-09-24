Đồng Nai đấu giá 12,8 ha đất làm cơ sở giáo dục, giá khởi điểm 140 tỷ đồng

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đồng Nai mới đây có thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 41 tờ bản đồ địa chính số 18 phường Dầu Giây.

Tổng diện tích thửa đất 144.951,8 m², trong đó diện tích đấu giá là 128.237,7 m² thuộc quy hoạch đất xây dụng cơ sở giáo dục và đào tạo; còn lại 16.714,1 m² đất không đấu giá thuộc quy hoạch đất giao thông.

Phần diện tích đất đấu giá nêu trên sẽ được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo hình thức đấu giá quyển sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND TP Đồng Nai ban hành quyết định cho thuê đất.

Ảnh minh họa

Lô đất nói trên trước đây do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai sử dụng sau đó được UBND TP Đồng Nai thu hồi giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai (cũ) quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 14/5/2020.

Sau đó, UBND TP Đồng Nai phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 và phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá tại Quyết định sổ 2436/QĐ-UBND ngày 22/8/2026.

Theo đó, giá khởi điểm đấu giá là gần 140 tỷ đồng, tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm, tương đương gần 28 tỷ đồng. Người tham gia đầu giá phải nộp tiền đặt trước từ 7h ngày 21/9/2026 đển 17h ngày 21/10/2026 (trong giờ hành chính).

Dự kiến thời gian xét duyệt điều kiện hồ sơ tham gia đầu giá: Từ ngày 9/10/2026 đến ngày 15/10/2026. Dự kiến thời gian thông báo người đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất ngày 19/10/2026.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, số vòng bỏ phiếu trả giá tồi đa là 05 vòng. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức từ lúc 9h ngày 23/10/2026 tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai.