Tập đoàn Đèo Cả chốt được gói thầu xây lắp hơn 1.300 tỷ đồng thuộc Dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tại thời điểm tháng 8/2026. (Ảnh: VTCNews).

HĐQT Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) đã thông qua ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 24/9/2026 về việc chấp thuận hợp đồng/giao dịch với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận liên quan đến Gói thầu xây lắp XL-01A thuộc Dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Nội dung được nêu trong công bố thông tin bất thường mà phía doanh nghiệp gửi lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Theo Nghị quyết trên, Công ty BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận giao và HHV nhận thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt và các công việc liên quan khác tại công trình/hạng mục công trình thuộc Gói thầu XL-01A.

Gói thầu này gồm: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng các đoạn tuyến Km49+620 - Km85+160 (bao gồm cả cầu); xây dựng, lắp đặt trạm cân, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng, lắp đặt thiết bị trạm thu phí và hệ thống ITS đoạn Km49+620 - Km105+454 thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư.

Giá trị hợp đồng dự kiến là hơn 1.333 tỷ đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng). Toàn bộ công việc theo hợp đồng dự kiến hoàn thành trước ngày 20/10/2028.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 96km, nối TP.HCM với miền Tây, được khởi công mở rộng cuối năm ngoái.

Dự án có điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm, TP.HCM; điểm cuối ở phía bắc cầu Mỹ Thuận 2, tỉnh Đồng Tháp.

Với tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, dự án không sử dụng ngân sách nhà nước.

Dự án được đầu tư theo hình thức BOT, do liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), Tasco và Hoàng Long thực hiện.

Toàn bộ nguồn lực được huy động từ khu vực tư nhân, gồm hơn 5.400 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, hơn 3.600 tỷ đồng vốn hợp tác kinh doanh và gần 27.100 tỷ đồng vốn tín dụng.

Công trình dự kiến hoàn thành năm 2028, thời gian thu phí hoàn vốn 17 năm 3 tháng.

Đây là một trong các dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng tăng năng lực kết nối giữa TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long, giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 1, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

