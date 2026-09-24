Tòa tháp đôi 235 m cao nhất Việt Nam tăng tốc thi công, đang lắp kính: Thương hiệu khách sạn xa xỉ bậc nhất thế giới lần đầu xuất hiện, dưới lòng đất có một điểm hiếm có

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Tòa tháp đôi cao 235m đang dần thành hình

One Central Saigon nằm trên khu đất rộng khoảng 8.537m², được bao quanh bởi 4 tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính, đối diện chợ Bến Thành.

Dự án gồm 2 tòa tháp cao khoảng 235 m, tương đương 47 và 56 tầng, nằm trên khối đế thương mại, dịch vụ. Công trình có 6 tầng hầm và tổng diện tích sàn thương mại khoảng 19.990m².

Sau khi tái khởi động vào tháng 3/2026, công trường đang được triển khai đồng thời ở phần kết cấu và mặt dựng. Đến cuối tháng 7/2026, một tòa đã hoàn thành đổ sàn bê tông đến tầng 32, tòa còn lại lên tầng 22.

Đến tháng 9/2026, ngoài phần kết cấu tiếp tục được triển khai, các hạng mục mặt dựng cũng bắt đầu được lắp đặt. Những mảng kính đầu tiên xuất hiện ở các tầng thấp.

Những mảng kính đã bắt đầu phủ lên các tầng thấp.

Nếu hoàn thành theo thiết kế hiện tại, 2 tòa tháp cao khoảng 235m sẽ đưa One Central Saigon vào nhóm các công trình tháp đôi cao nhất Việt Nam.

Tổ hợp gồm khách sạn The Ritz-Carlton, căn hộ hàng hiệu và văn phòng

One Central Saigon được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, gồm khách sạn, căn hộ hàng hiệu, văn phòng và thương mại, dịch vụ.

Theo phương án được Masterise Group công bố khi ra mắt dự án vào tháng 5/2026, tháp Tây là nơi đặt khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon, trong khi tháp Đông phát triển khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Saigon. Dự án đồng thời có khu văn phòng hạng A+ và khối thương mại, dịch vụ.

Theo kế hoạch, thời gian thi công khoảng 30 tháng và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2028.

Khối đế thương mại của công trình có khoảng 19.990m² diện tích sàn, trải trên 7 tầng nổi. Phía dưới là 6 tầng hầm phục vụ các chức năng của toàn bộ tổ hợp.

Theo thông tin từ Masterise Group, khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon sẽ có 231 phòng và suite. Khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Saigon gồm khoảng 214 căn.

Đây cũng là lần đầu thương hiệu The Ritz-Carlton được giới thiệu tại TP.HCM thông qua cả khách sạn và khu căn hộ mang thương hiệu này.

Tầng hầm kết nối trực tiếp với ga metro Bến Thành

Một hạng mục đáng chú ý của dự án nằm dưới mặt đất. Hệ thống tầng hầm One Central Saigon được thiết kế kết nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1 thông qua hành lang ngầm.

Theo thông tin được công bố khi dự án tái khởi động, tuyến kết nối nằm tại tầng hầm B1, tạo lối liên thông giữa công trình và khu vực nhà ga.

Dự án One Central Saigon nằm trên khu đất kim cương đối diện chợ Bến Thành (TP.HCM).

Vị trí của One Central Saigon nằm ngay khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành và gần ga trung tâm của tuyến metro số 1.

Về kiến trúc, 2 tòa tháp được phát triển theo ý tưởng “Song Long Ngậm Ngọc”. Thiết kế được lấy cảm hứng từ hình tượng rồng và tổ chức 2 khối tháp hội tụ quanh một điểm trung tâm.

Công trình có sự tham gia của các đơn vị tư vấn quốc tế. Arquitectonica đảm nhiệm thiết kế kiến trúc, HBA phụ trách thiết kế nội thất, B+H là kiến trúc điều hành và Turner tham gia quản lý dự án.

Dự án từng mang tên Spirit of Saigon, đình trệ hơn một thập kỷ

Khu đất này được biết đến từ năm 2012 với dự án Spirit of Saigon, sau đó được khởi công vào năm 2013. Dự án ban đầu có tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD và được quy hoạch thành 2 tòa tháp trên khối đế chung.

Theo thiết kế ban đầu, tháp phía Tây cao 55 tầng, khoảng 240m, còn tháp phía Đông cao 48 tầng. Dự án từng đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2017 nhưng sau đó đình trệ trong nhiều năm.

Trong quá trình triển khai, dự án trải qua nhiều lần thay đổi tên thương mại, chủ thể phát triển và phương án triển khai. Cuối năm 2024, nhóm Bitexco thông báo hoàn tất chuyển nhượng phần vốn góp tại doanh nghiệp chủ đầu tư cho Công ty TNHH Phương Đông Hà Nội, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Masterise.

Đến tháng 11/2025, UBND TP.HCM chấp thuận việc chuyển nhượng, điều chỉnh dự án và gia hạn tiến độ thêm 48 tháng. Đây là cơ sở để dự án được triển khai trở lại sau thời gian dài đình trệ.

One Central Saigon sẽ đưa khách sạn Ritz-Carlton đầu tiên đến Việt Nam, bên cạnh khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Saigon.

Tháng 3/2026, liên danh Newtecons và SOL E&C khởi công trở lại tổ hợp One Central Saigon. Theo kế hoạch, thời gian thi công khoảng 30 tháng và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2028.

Dự án sử dụng khoảng 3.000 tấn thép kết cấu cùng các hệ outrigger, cantilever, giàn thép và lõi cứng composite. Theo kế hoạch, tổ hợp tháp đôi sẽ thi công trong khoảng 30 tháng.﻿

Khi hoàn thiện, công trình sẽ gồm 2 tòa tháp cao khoảng 235m, khối đế thương mại, khách sạn, căn hộ hàng hiệu và văn phòng, nằm trên khu đất 4 mặt tiền đối diện chợ Bến Thành.

