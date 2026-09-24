Người phụ nữ bỏ 54 tỷ đồng mua toàn bộ 196 chỗ đỗ xe trong khu chung cư rồi bán lại giá gần gấp đôi, tòa khẳng định: “Không có gì sai”

Tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) mới đây đã xảy ra một vụ tranh chấp chỗ đỗ xe. Một người phụ nữ họ Ngô đã chi gần 14 triệu nhân dân tệ (khoảng 54 tỷ VND), mua trọn toàn bộ 196 chỗ đỗ xe trong khu chung cư. Sau đó, bà từ chối cho thuê và tăng giá bán lại, khiến các cư dân khác phẫn nộ, cùng nhau nộp đơn kiện bà ra tòa. Tuy nhiên, sau khi xem xét, thẩm phán đã tuyên bà Ngô thắng kiện và bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của cư dân.

Theo tổng hợp từ báo chí Trung Quốc, trong giai đoạn đầu xây dựng chung cư, chủ đầu tư đã nhiều lần ra thông báo và đăng tin trong nhóm cư dân, chào bán chỗ đỗ xe với giá 50.000 nhân dân tệ/chỗ (khoảng 193 triệu VND). Tuy nhiên, các cư dân lại mang tâm lý may rủi, cho rằng "mua muộn sẽ được giảm giá" nên không chịu mua, thậm chí còn xem bãi đỗ xe dưới tầng hầm như chỗ đỗ miễn phí và đỗ xe tùy tiện.

Ảnh minh họa

Vì không thể thu hồi vốn trong thời gian dài, chủ đầu tư đành phải hạ quyết tâm bán tháo số lượng lớn. Nhận được thông tin, bà Ngô - một cư dân trong khu - đã dứt khoát ra tay, vung gần 14 triệu nhân dân tệ (khoảng 54 tỷ VND) mua lại toàn bộ 196 chỗ đỗ xe của chung cư. Ngay sau đó, bà công khai rao bán lại cho các cư dân khác với mức giá tăng hơn 80%, đồng thời tuyên bố nếu không mua thì không được đỗ xe.

Không có chỗ đỗ, các cư dân khác đành phải đậu xe ngoài đường, dẫn đến việc liên tục bị phạt tiền và gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi về nhà. Mọi người giận dữ chỉ trích bà Ngô "đầu cơ chỗ đỗ xe", "hành xử khó coi", yêu cầu bà phải cho thuê giá rẻ hoặc bán lại theo giá gốc, nếu không sẽ kiện ra tòa.

Bà Ngô từ chối yêu cầu này và ngay lập tức bị các cư dân đâm đơn kiện. Tuy nhiên, Tòa án sau khi xét xử đã nhận định: Trước khi chủ đầu tư bán tháo chỗ đỗ xe, các cư dân đã được thông báo đầy đủ và có đủ thời gian để mua nhưng đã tự tay từ bỏ quyền lợi. Bên cạnh đó, thủ tục và giấy tờ giao dịch giữa bà Ngô và chủ đầu tư hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp, giá bán ra cũng nằm trong phạm vi thị trường. Do đó, Tòa án đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của các cư dân.

Nguồn: ETtoday