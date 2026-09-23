Từng nhận lương hơn 3,88 tỷ đồng/năm tại Huawei, “thiên tài trẻ” bất ngờ nghỉ việc, về quê bán ngô

Từng được Huawei tuyển chọn vào chương trình “Thiên tài trẻ” với mức lương hơn 1 triệu NDT/năm (hơn 3,8 tỷ đồng), Ning Boyu quyết định nghỉ việc sau hơn 3 năm để theo đuổi mục tiêu và trải nghiệm một cuộc sống khác. Trước khi sang Thụy Điển làm nghiên cứu sau tiến sĩ, anh trở về quê nhà ở Hồ Nam và dành thời gian giúp người thân bán ngô.

Ning Boyu, một cựu nhân sự thuộc chương trình “Thiên tài trẻ” của Huawei, mới đây thông báo về việc nghỉ việc sau hơn 3 năm làm việc tại tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Quyết định này gây chú ý bởi anh rời bỏ công việc có mức lương hơn 1 triệu NDT mỗi năm để trở về quê nhà ở Hồ Nam, hỗ trợ người thân bán ngô mới thu hoạch.

Ning Boyu từng được Huawei tuyển chọn vào chương trình “Thiên tài trẻ” (Ảnh: Baidu)

Theo Fast Technology, Ning Boyu nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc vào năm 2023. Sau nhiều vòng đánh giá của các chuyên gia, anh được Huawei lựa chọn vào chương trình “Thiên tài trẻ” và nhận mức lương cao nhất trong nhóm ứng viên mới tốt nghiệp. Sau khoảng 1.137 ngày làm việc tại Huawei, Ning Boyu chính thức rời công ty vào tháng 8/2026.

Lý do anh đưa ra liên quan đến định hướng nghiên cứu. Theo Ning Boyu, công việc mà anh dự kiến đảm nhiệm trong những năm tiếp theo đòi hỏi mức độ độc lập cao. Tuy nhiên, theo thời gian, một số nhiệm vụ trở nên lặp lại và cảm giác đạt được thành tựu trong công việc cũng giảm đi.

Trong khi đó, phần lớn đồng nghiệp của anh tập trung vào việc hoàn thiện sản phẩm. Sự khác biệt trong cách làm việc khiến Ning Boyu dần cảm thấy mình không còn phù hợp với môi trường hiện tại.

Anh cũng nhận thấy nhiều vấn đề mới phát sinh trong ngành vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ trong giới học thuật. Qua những cuộc trò chuyện với giảng viên và sinh viên đại học, Ning Boyu nhận ra mình yêu thích môi trường trao đổi và hợp tác nghiên cứu hơn. Đây là một trong những lý do khiến anh quyết định quay trở lại con đường học thuật.

Bên cạnh sự khác biệt về định hướng công việc, Ning Boyu cũng chia sẻ về áp lực đi kèm danh xưng “thiên tài trẻ”. Anh cho biết từng lo ngại rằng nếu các nghiên cứu và dự án của mình cuối cùng không tạo ra thành công về mặt thương mại, anh sẽ cảm thấy có lỗi với công ty. Ning Boyu cũng nhấn mạnh bản thân chỉ là một người bình thường, có những lo lắng và bất an như nhiều người khác.

Sự phát triển nhanh chóng của AI cũng khiến anh suy nghĩ về tương lai. Ning Boyu lo ngại công nghệ có thể tiếp tục thay đổi nhanh đến mức giá trị của năng lực cá nhân cũng phải đối mặt với những thách thức mới.

Sau khi nghỉ việc, Ning Boyu không lập tức bắt đầu công việc nghiên cứu mới. Anh trở về quê ở Hồ Nam, thăm người thân và hỗ trợ họ bán ngô mới thu hoạch.

Ning Boyu chia sẻ nhiều video về cuộc sống và những trải nghiệm của bản thân sau khi rời Huawei (Ảnh: Baidu)

Đối với một người từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ, đây là trải nghiệm hoàn toàn khác. Ning Boyu cho biết việc tham gia bán ngô giúp anh hiểu thêm về những khó khăn và đặc thù của các ngành nghề khác nhau.

Anh không muốn tự đặt mình vào một khuôn mẫu cố định mà coi bản thân như một “diễn viên trong cuộc đời”, trải nghiệm từng giai đoạn như một vai diễn khác nhau. Khoảng thời gian này cũng diễn ra trước khi Ning Boyu bước vào chặng đường nghiên cứu mới. Anh đã nhận được học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ Marie Curie của Liên minh châu Âu và sẽ sớm tới Viện Công nghệ Hoàng gia Thụy Điển để tiếp tục nghiên cứu.

Ning Boyu cho biết dự định trở về Trung Quốc sau khi hoàn thành chương trình. Chia sẻ với những người đang làm việc trong môi trường áp lực cao, anh khuyên mọi người nên ưu tiên sức khỏe và không tự ép bản thân đến giới hạn. Theo Ning Boyu, cuộc sống về cơ bản là một quá trình trải nghiệm và mỗi người không nhất thiết phải liên tục chứng minh giá trị của mình với người khác.

Nguồn: Yahoo, zhihu, baidu