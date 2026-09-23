Người dùng iPhone 17 Pro có nên nâng cấp lên iPhone 18 Pro?

Apple đang đặt người dùng iPhone 17 Pro trước một bài toán quen thuộc mỗi mùa iPhone mới. Bỏ thêm 100 USD để sở hữu thế hệ mới, đổi lại là một số nâng cấp phần cứng đáng chú ý, trong khi thiết kế, màn hình và trải nghiệm tổng thể vẫn không thay đổi quá nhiều.

Theo so sánh của CNET, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 1.199 USD, cao hơn 100 USD so với iPhone 17 Pro. Khoản chênh lệch này không mua một thiết kế hoàn toàn mới, mà chủ yếu được phân bổ vào camera, chip xử lý, hệ thống tản nhiệt, pin và một số thay đổi nhỏ trong trải nghiệm.

Trong đó, camera là nâng cấp đáng chú ý nhất.

iPhone 18 Pro vẫn sử dụng hệ thống ba camera sau 48 megapixel, tương tự thế hệ trước. Điểm khác biệt nằm ở camera chính với khẩu độ biến thiên. Người dùng có thể thay đổi khẩu độ giữa nhiều mức khác nhau, thay vì cố định như trên iPhone 17 Pro.

Đây là thay đổi có ý nghĩa lớn hơn những con số megapixel thường xuất hiện trong thông số smartphone. Khẩu độ quyết định lượng ánh sáng đi vào cảm biến, đồng thời ảnh hưởng đến độ sâu trường ảnh. Khi mở khẩu, camera có thể thu nhiều ánh sáng hơn trong điều kiện thiếu sáng. Khi khép khẩu, người dùng có thêm khả năng kiểm soát vùng nét trong ảnh.

Nguồn ảnh: CNET

Nguồn ảnh: CNET

Apple cũng đưa thêm nhiều tùy chỉnh mang hơi hướng máy ảnh chuyên nghiệp, từ khẩu độ, tốc độ màn trập đến cân bằng trắng và histogram. Điều này khiến camera trên iPhone 18 Pro không chỉ được nâng cấp về chất lượng ảnh, mà còn thay đổi cách người dùng có thể kiểm soát quá trình chụp.

Nếu đây là chiếc iPhone đầu tiên của người dùng, những thay đổi trên có thể tạo ra giá trị rõ ràng. Với người đang sử dụng iPhone 17 Pro, câu chuyện khác hơn. Họ đã sở hữu một hệ thống camera rất mạnh, do đó khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ chủ yếu xuất hiện trong những tình huống chụp ảnh cụ thể.

Bên trong máy, Apple chuyển từ A19 Pro sang A20 Pro. Chip mới được sản xuất trên tiến trình 2 nm, đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi được thiết kế lại. Đây là nâng cấp hướng nhiều hơn tới khả năng duy trì hiệu năng trong thời gian dài, thay vì chỉ tạo ra một con số benchmark cao hơn.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những tác vụ nặng như chơi game, quay video độ phân giải cao hoặc xử lý các tác vụ AI ngay trên thiết bị. Với phần lớn người dùng chỉ sử dụng mạng xã hội, chụp ảnh, xem video và làm việc thông thường, khác biệt về hiệu năng có thể không đủ lớn để cảm nhận ngay lập tức.

Thiết kế cũng cho thấy Apple đang đi theo hướng tiến hóa thay vì cách mạng. iPhone 18 Pro vẫn sử dụng màn hình OLED 6,3 inch, kích thước tổng thể gần như tương đồng với thế hệ trước. Dynamic Island được thu nhỏ, trong khi Apple tiếp tục cải thiện khả năng hiển thị thông tin trực tiếp.

Thời lượng pin cũng được cải thiện, cùng khả năng sạc nhanh hơn. Tuy nhiên, đây không phải những thay đổi đủ lớn để biến iPhone 18 Pro thành một sản phẩm hoàn toàn khác so với iPhone 17 Pro.

Điều đáng chú ý nằm ở chính cách Apple định giá thế hệ mới. Thay vì tăng giá mạnh rồi đưa ra hàng loạt thay đổi dễ nhận biết, Apple tăng 100 USD và tập trung vào những nâng cấp phần cứng có tính chuyên sâu hơn.

Nguồn ảnh: CNET

Cách tiếp cận này khiến quyết định nâng cấp trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu thực tế. Một người thường xuyên chụp ảnh, quay video, chơi game hoặc sử dụng iPhone cho các tác vụ nặng sẽ có nhiều lý do hơn để quan tâm tới iPhone 18 Pro. Ngược lại, người đang sở hữu iPhone 17 Pro và chủ yếu sử dụng những tính năng phổ thông có thể không nhận thấy sự khác biệt tương xứng với 100 USD.

Vì vậy, câu hỏi đáng đặt ra không phải iPhone 18 Pro có tốt hơn iPhone 17 Pro hay không. Một thế hệ mới đương nhiên phải tốt hơn ở nhiều khía cạnh. Câu hỏi quan trọng hơn là những cải tiến đó có đủ lớn để thay đổi giá trị sử dụng hay không.

Với iPhone 18 Pro, câu trả lời nằm nhiều nhất ở camera khẩu độ biến thiên. Đây là một trong số ít thay đổi có thể mở ra cách sử dụng mới thay vì đơn thuần làm cho thiết bị nhanh hơn.

Apple đang biến chiếc iPhone Pro thành một thiết bị chuyên nghiệp hơn ở những điểm người dùng có thể khai thác, đồng thời giữ lại phần lớn trải nghiệm quen thuộc để kiểm soát chi phí chuyển đổi. Khoản 100 USD vì thế không đơn giản là tiền cho một chiếc iPhone mới. Đó là mức giá Apple đặt lên những khác biệt mà hãng cho rằng người dùng Pro sẵn sàng trả thêm.