iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh liên tục cháy hàng

Theo ghi nhận chung từ thị trường bán lẻ, ngay trong đợt đầu mở bán, các phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max màu sắc mới như Đỏ Burgundy và Băng Thanh đã nhanh chóng rơi vào tình trạng hết hàng, đặc biệt là tùy chọn dung lượng 256GB. Các điểm bán vẫn đang tiếp tục nhận cọc cho những phiên bản màu "hot" này, tuy nhiên do nguồn cung hạn chế, nhiều khách hàng có thể sẽ phải mỏi mắt chờ đến tháng 11 mới được trên tay chiếc điện thoại yêu thích.

iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh cháy hàng tại nhiều đại lý

Theo ghi nhận từ hệ thống Minh Tuấn Mobile, 3 ngày mở bán, Đỏ Burgundy là một trong những màu được khách hàng lựa chọn nhiều (chiếm hơn 50% tổng lượng đặt mua iPhone thế hệ mới), đặc biệt trên phiên bản iPhone 18 Pro Max dung lượng 256GB. Sức hút này cũng khiến nguồn hàng iPhone 18 Pro Max Đỏ Burgundy hiện chưa đủ để đáp ứng nhu cầu giao máy. Trong khi đó, iPhone 18 Pro đang có sẵn hàng ở tất cả tùy chọn màu sắc để chọn mua ngay.

Sức nóng của thế hệ iPhone 18 được thể hiện rõ qua số lượng đơn đặt trước kỷ lục. Chỉ tính đến sáng ngày 19/9, thị trường đã ghi nhận hơn 318.000 đơn đặt mua dành riêng cho bộ đôi Pro và Pro Max, tương đương số tiền hàng nghìn tỷ đồng được người dùng Việt mạnh tay chi trả. Trong bức tranh chung đó, thống kê sơ bộ từ các đại lý, iPhone 18 Pro Max vẫn tiếp tục giữ vững vị thế là dòng máy chủ lực khi chiếm tới gần 70% tổng lượng đơn hàng. Hầu hết người dùng đều ưu tiên xuống tiền cho các mức dung lượng 256GB và 512GB nhờ mức giá dễ tiếp cận và đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ lâu dài.

Riêng iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy cháy hàng ở gần như tất cả các đại lý

Tình trạng khan hiếm nguồn cung đã trực tiếp khiến thị trường thứ cấp trở nên vô cùng sôi động. Trên các hội nhóm trao đổi và mua bán thiết bị công nghệ, những suất mua sớm iPhone 18 Pro và Pro Max màu Đỏ Burgundy đang bị đẩy giá lên rất cao. Người mua muốn sở hữu máy ngay lập tức có thể phải trả mức giá chênh lệch từ 6 đến 10 triệu đồng so với giá niêm yết chính hãng.

Giữa bối cảnh thị trường đang "khát" hàng và giá cả biến động không ngừng, người tiêu dùng có nhu cầu lên đời dòng iPhone mới cần đặc biệt cảnh giác với các sản phẩm trôi nổi để tránh nguy cơ tiền mất tật mang. Lời khuyên thiết thực nhất lúc này là hãy ưu tiên lựa chọn Apple Store trực tuyến hoặc các đại lý ủy quyền chính thức của Apple (AAR). Việc mua sắm tại các kênh chính ngạch không chỉ mang lại sự an tâm tuyệt đối về nguồn gốc xuất xứ mà còn đảm bảo cho bạn hưởng trọn vẹn mọi đặc quyền bảo hành, hậu mãi đúng chuẩn từ hãng.

Khách hàng nên chọn mua iPhone 18 thế hệ mới tại các địa chỉ uy tín

Thay vì mạo hiểm với những nguồn hàng không rõ ràng, việc chọn mua tại các hệ thống uy tín còn mở ra cơ hội tối ưu chi phí thông qua hàng loạt chương trình kích cầu hấp dẫn. Tại hệ thống Minh Tuấn Mobile, hiện áp dụng nhiều ưu đãi khi mua iPhone 18 Pro và Pro Max, gồm chương trình Thu cũ - Đổi mới với mức trợ giá đến 88%, hỗ trợ Trả góp “3 Không” (không lãi suất, không phí phát sinh và không yêu cầu trả trước) và ưu đãi khi mua kèm phụ kiện lên đến 3,1 triệu đồng. Những chính sách này sẽ giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi sở hữu các mẫu iPhone mới.

Tại hệ thống Di Động Việt, trong tổng số đơn đặt trước, hệ thống ghi nhận hơn một nửa khách đặt cọc có nhu cầu đổi máy đang sử dụng để lên đời iPhone mới. Để đáp ứng nhu cầu nâng cấp thiết bị, bên cạnh chính sách thu cũ với giá cạnh tranh, Di Động Việt cũng triển khai chương trình trợ giá lên đời, đồng thời ứng dụng công nghệ Trade-in AI vào khâu định giá, giúp rút ngắn thời gian xử lý máy cũ và hỗ trợ khách hàng lên đời nhanh, thuận tiện hơn. Trước đó, hệ thống này ghi nhận hơn 32.000 đơn đặt trước.