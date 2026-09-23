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Dự án cầu dây văng nối Salvador với đảo Itaparica tại bang Bahia, Brazil, đã chính thức khởi công từ tháng 7/2026, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 12 tỷ R$ (khoảng 2,2 tỷ USD). Công trình là một phần của hệ thống giao thông quy mô lớn gồm cầu, đường hầm, cầu vượt và các tuyến đường cao tốc mới.

Theo thông tin được công bố ngày 21/9, Ban Thư ký Di sản Liên bang Brazil đã cho phép sử dụng 1.416.231,24 m² đất liên bang phục vụ dự án. Diện tích này trải rộng tại Salvador, Vera Cruz và khu vực Vịnh Các Thánh (All Saints), tương đương khoảng 196 sân bóng đá.

Trong tổng diện tích được cấp phép, khoảng 1,286 triệu m² là mặt nước tại Vịnh Các Thánh, 100.855,61 m² nằm tại khu vực Água de Meninos ở Salvador và 28.989,33 m² thuộc đảo Itaparica, địa bàn Vera Cruz. Việc cấp phép sử dụng đất liên bang là một trong những điều kiện để triển khai các hạng mục của dự án.

Hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc

Dự án được triển khai theo hình thức hợp tác công tư (PPP) giữa Chính phủ bang Bahia và Công ty nhượng quyền Salvador–Itaparica. Liên danh thực hiện dự án có sự tham gia của Tập đoàn Xây dựng Công trình Dân dụng Trung Quốc (CCECC) và Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC).

Trước khi các hạng mục chính được triển khai, dự án sẽ xây dựng một nền tảng tạm thời dài khoảng 12 km trên vịnh để phục vụ việc di chuyển công nhân, thiết bị và vật liệu. Công trình này hỗ trợ quá trình thi công móng, cọc và các hạng mục cố định trên mặt nước.

Dự án chính thức khởi công ngày 1/7/2026 tại Vera Cruz, sau khi hoàn tất một số thủ tục về đất đai và môi trường. Trong tháng 6, cơ quan môi trường của Bahia đã ban hành các giấy phép liên quan đến thi công, kiểm soát thảm thực vật, quản lý động vật hoang dã và các biện pháp bồi thường.

Cầu dài 12,4 km, kết nối hai bờ vịnh

Cây cầu chính có chiều dài 12,4 km, bắc qua Vịnh Các Thánh, tạo tuyến đường bộ trực tiếp giữa Salvador và Vera Cruz trên đảo Itaparica. Chính quyền Bahia giới thiệu đây là cây cầu lớn nhất Mỹ Latinh bắc qua mặt nước.

Phần cầu dây văng là một trong những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao, với chiều cao có thể lên tới 85 m. Công trình không thiết kế lối đi dành cho người đi bộ, trong khi xe buýt được phép lưu thông.

Tuy nhiên, cây cầu chỉ là một phần của toàn bộ dự án. Tại Salvador, khoảng 4 km đường mới sẽ được xây dựng giữa Calçada và Água de Meninos, cùng các cầu vượt và hai đường hầm. Trên đảo Itaparica, dự án gồm một tuyến cao tốc mới dài khoảng 22 km và mở rộng khoảng 8,8 km đường BA-001.

Như vậy, phạm vi xây dựng thực tế của dự án vượt xa phần cầu dài 12,4 km, với mạng lưới đường kết nối được thiết kế để phân bổ giao thông từ Salvador và đảo Itaparica tới các khu vực khác của Bahia.

Theo tiến độ hiện tại, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2031.

