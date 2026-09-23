Trồng trọt ở văn phòng chưa đã, hội “nông dân công sở” rủ nhau thuê 12m² đất ở ngoài thành, mỗi năm thu hoạch 100kg rau

Một chiếc cốc cà phê uống hết được giữ lại để trồng hành. Cốc trà sữa trở thành khay ươm hạt. Trên bàn làm việc, giữa laptop, tài liệu và những cuộc họp liên tiếp, bắt đầu xuất hiện thêm hành lá, xà lách mini, cà chua bi, vài cây ớt,...

Xu hướng trồng rau tại bàn làm việc đang được một bộ phận người trẻ công sở ở Trung Quốc hưởng ứng rầm rộ. Không cần một mảnh đất rộng hay khu vườn riêng, chỉ cần một góc bàn có ánh sáng, một chiếc cốc cũ và vài hạt giống, dân văn phòng đã có thể tự tạo cho mình một “nông trại mini”.

Dân văn phòng trồng lạc, cà chua,... trong cốc take away

Từ cốc cà phê đến “nông trại” trên bàn làm việc

Cách chơi cây của những “nông dân công sở” cũng khá đa dạng. Người trồng mầm đậu Hà Lan, mầm củ cải, người tận dụng gốc hành còn thừa để ngâm nước, vài ngày sau có thể tiếp tục cắt hành lá sử dụng. Có người chọn bạc hà, xà lách, cải xoăn, cà chua bi hay ớt vì vừa dễ chăm sóc vừa có thể thu hoạch.

Một số người còn tận dụng chính những chiếc cốc đã qua sử dụng để bắt đầu. Có người rửa sạch cốc đồ uống, cho nước vào rồi thử gieo hạt theo kiểu thủy canh. Với những ai muốn trồng bài bản hơn, thị trường cũng đã có các bộ trồng cây mini gồm hạt giống, đất dinh dưỡng, phân bón và dụng cụ chăm sóc.

Ở một doanh nghiệp tại Bắc Kinh, những chậu rau nhỏ được đặt trên bàn làm việc và ban công. Một nhân viên tên Thân Kỳ trồng cà chua bi ngay tại chỗ ngồi và gọi nó là “bạn đồng hành khi đi làm”. Cô cho biết việc nhìn những quả cà chua từ màu xanh chuyển sang màu cam, màu đỏ mang lại thêm động lực trong ngày, lúc mệt mỏi cũng có thể tranh thủ tưới nước cho cây.

Những chậu rau vì thế trở thành một phần rất nhỏ trong không gian làm việc, nhưng lại tạo ra một hoạt động hoàn toàn khác với công việc thường ngày: gieo hạt, tưới nước, chờ cây mọc và nhìn thấy thành quả.

Cà chua là loại cây được ưa chuộng

Một người khác lại chọn trồng hành lá

Trồng rau để có cảm giác thành quả chắc chắn trong ngày làm việc

Công việc văn phòng thường đi kèm những kết quả khó đoán. Một dự án có thể thay đổi, kế hoạch có thể phát sinh vấn đề, phản hồi từ cấp trên hoặc khách hàng không phải lúc nào cũng đến đúng lúc. Với nhiều người ở vị trí thực thi, không phải vấn đề nào cũng có thể tự mình kiểm soát.

Cây rau trên bàn làm việc thì đơn giản hơn nhiều.

Tưới nước, đặt ở nơi có ánh sáng phù hợp, rồi chờ đợi. Cây bén rễ, nảy mầm, mọc lá theo một quá trình có thể quan sát được. Một hạt giống vốn có thể bị bỏ đi lại trở thành một chậu cây xanh chỉ sau một thời gian chăm sóc.

Thứ người ta trồng trên bàn làm việc vì thế không chỉ là rau, mà còn là một quá trình có điểm bắt đầu, có sự thay đổi và có kết quả nhìn thấy được. Đây cũng là lý do “trồng rau công sở” có điểm tương đồng với trào lưu trang trí, cải tạo bàn làm việc từng được người trẻ yêu thích.

Một góc nhỏ thuộc về riêng mình xuất hiện giữa không gian văn phòng vốn được sắp xếp theo những quy chuẩn chung. Cây lớn lên theo từng ngày, còn người trồng có thêm một việc để chăm sóc ngoài danh sách công việc phải hoàn thành.

Không gian xanh ấy cũng tạo ra một cách tương tác mới giữa đồng nghiệp. Một câu “cây hành nhà bạn cao thêm rồi” hay lời rủ “tôi có ít bạc hà, hái vài lá pha nước nhé” có thể mở đầu cho một cuộc trò chuyện chẳng liên quan đến deadline.

Vừa làm nông, vừa làm việc

Khi dân văn phòng bắt đầu mua “đồ nghề” làm nông

Xu hướng này cũng đang kéo theo một nhóm sản phẩm tiêu dùng mới. Trên các sàn thương mại điện tử, cà chua, dưa chuột, bí đỏ mini, dâu tây,… được những người thích trồng cây trong nhà quan tâm. Các giống được lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với không gian nhỏ, chịu được ánh sáng yếu, dễ chăm sóc và có thời gian sinh trưởng ngắn.

Theo thông tin từ một nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, từ đầu năm, số người tiêu dùng các loại hạt giống rau và sản phẩm đi kèm đã vượt 1 triệu lượt. Nhóm khách hàng cũng đang dịch chuyển từ những người làm nông truyền thống sang người trẻ ở các thành phố lớn, trồng cây tại ban công hoặc bàn làm việc.

Các doanh nghiệp hạt giống cũng bắt đầu thiết kế sản phẩm riêng cho nhóm khách hàng này. Một số bộ dụng cụ trồng cây được đóng gói sẵn, bên trong có hạt giống, đất dinh dưỡng, phân bón và dụng cụ. Thậm chí có cả bộ trồng mầm bông cải xanh thủy canh, người mua chủ yếu chỉ cần thêm nước và theo dõi quá trình phát triển.

Một doanh nghiệp giống cây trồng tại Trung Quốc cho biết họ đang nghiên cứu các giống phù hợp với nhu cầu trồng rau tại ban công, trong đó có nhóm cây họ cà được phát triển thành giống thân thấp và rau ăn lá có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn.

Thậm chí, nhiều người cảm thấy trồng rau ở văn phòng vẫn chưa “đã nư” nên còn chuyển sang thuê những mảnh vườn rau để trồng cùng nhau ở khu vực ngoại ô để tự gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch.

Tao Na - một nhân viên văn phòng tại Bắc Kinh đã thuê một mảnh đất rộng 12m² ở ngoại thành để trồng rau. "Mỗi năm tôi đều hỏi các con mình thích ăn gì, rồi trồng một số loại rau theo ý muốn của chúng. Việc này giúp tôi giảm căng thẳng và rất thư giãn".

Không những thư giãn, Tao Na còn thu hoạch được hơn 100kg rau củ mỗi năm. Trong thời gian công việc bận rộn và không chăm sóc vườn rau được, cô thuê người quản lý, trồng và chăm sóc rau. Khi rau củ đã lớn, những người thuê vườn có thể đến thu hoạch, tận hưởng niềm vui của một vụ mùa bội thu.

Tao Na và khu vườn đi thuê của mình

Từ trồng rau tại nơi làm việc đến những khu vườn rau đi thuê, việc trồng rau sáng tạo của cư dân thành thị được nhận định là đã dần phát triển từ một sở thích cá nhân thành một loại hình tiêu dùng và lối sống đô thị mới.

(Nguồn: Sohu, Weixin)