Soi trung tâm thử nghiệm xe VinFast tại Việt Nam: Đường thử dài 250 m, đủ hình nộm từ người lớn đến trẻ em, không chỉ thử mỗi xe VinFast

VinFast là hãng xe đầu tiên xây dựng trung tâm thử nghiệm tại Việt Nam. Trung tâm này được đặt tại Hải Phòng - nơi có tổ hợp nhà máy của thương hiệu.

Thử nghiệm va chạm trực diện với mẫu VF 8. Ảnh: VinFast

Trung tâm Thử nghiệm VinFast có gì?

Bên trong khu vực thử nghiệm an toàn sở hữu đường ray thử nghiệm va chạm dài 250 m. Hệ thống điều khiển tại đây cho phép thực hiện đa dạng các kịch bản đâm đụng thực tế như va chạm trực diện, lệch tâm, đâm ngang hông hoặc va chạm cột. Đáng chú ý, vận tốc đánh giá đâm đụng của hệ thống có thể được đẩy lên mức tối đa 120 km/h.

Ngoài ra, VinFast cũng đưa vào vận hành hệ thống Xe trượt gia tốc ngược (RAST). Thiết bị này đóng vai trò quan trọng để nghiên cứu chuyên sâu về ghế ngồi, dây đai và túi khí.

Các khu vực thử nghiệm tại Trung tâm Thử nghiệm VinFast. Ảnh: VinFast

Để thu thập dữ liệu chính xác, trung tâm VinFast sử dụng hàng loạt hình nộm tiêu chuẩn toàn cầu. Các mẫu vật đại diện cho nhiều độ tuổi, tiêu biểu như Hybrid III, THOR, EuroSID hay WorldSID. Đặc biệt, nhà máy trang bị một phòng hiệu chuẩn hình nộm riêng biệt.

Khu vực thử nghiệm được lắp đặt đầy đủ các loại rào cản quốc tế như ODB, MPDB hay IIHS MDB. VinFast cho biết mọi quá trình đâm đụng tại đây đều được đo lường bởi khoảng 1.000 cảm biến gia tốc và 500 kênh dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống đèn chiếu sáng và camera tốc độ cao giúp ghi nhận mọi diễn biến của bài kiểm tra.

Trung tâm Thử nghiệm VinFast đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Tổ hợp VinFast hiện có khả năng thử nghiệm va chạm toàn xe ở cả trong nhà lẫn ngoài trời. Hãng chia sẻ tổ hợp thử nghiệm đáp ứng các chương trình đánh giá an toàn khắt khe nhất thế giới.

Các tiêu chuẩn bắt buộc như UN ECE, FMVSS hay AIS đều được phòng thí nghiệm VinFast triển khai đầy đủ. Bên cạnh đó, hệ thống cũng thỏa mãn các điều kiện để xếp hạng sao trên quy mô toàn cầu. Điển hình, các bài test theo hệ thống Euro NCAP, US NCAP, ASEAN NCAP và Bharat NCAP đều có thể thực hiện.

Túi khí bung trong bài thử va chạm. Ảnh: VinFast

Trọng tâm của khu vực thử nghiệm là đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất cho các dòng xe VinFast. Tuy nhiên, cơ sở này không chỉ giới hạn hoạt động trong việc phục vụ nhu cầu nội bộ của hãng. Tổ hợp hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kiểm định xe cơ giới hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, nơi này được Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với VinFast và Trung tâm Quốc tế hóa Tiêu chuẩn Ô tô Nhật Bản (JASIC) tổ chức khóa đào tạo các quy định kỹ thuật của Liên Hợp Quốc (UN Regulations) dành cho cán bộ quản lý của các đơn vị kiểm thử, chứng nhận an toàn xe cơ giới.