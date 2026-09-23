Xét xử nhóm sản xuất 187.000 hộp sữa giả, hối lộ và 'chạy án'

Che giấu hơn 1 nghìn tỷ đồng

Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood); Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) về 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood); Hồ Sỹ Ý (cổ đông) bị xét xử tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong khi, các bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) và Bùi Thị Trang (cấp dưới của Dinh) bị xét xử tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”... Gần 20 bị cáo khác bị xét xử về 1 trong 4 tội danh nêu trên.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ 2019-2025, Vũ Mạnh Cường thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, cùng Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý, chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống, từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất. Từ đó, sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố toàn quốc.

Công an xác định, sản phẩm của nhóm này chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó. Thế nhưng thực tế hoàn toàn không có những như vậy. Nhóm Cường và Hà đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào, thay thế bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Các sản phẩm được Cường và Hà cho nhân viên thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình cũ. Hồ sơ sau đó được một số cán bộ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm giúp đỡ chỉnh sửa.

Công an kết luận, bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Công ty Rance Pharma và Hacofood Group sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng. Trừ chi phí, nhóm Cường thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

Ở khâu phân phối, các công ty thương mại đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu về hơn 44 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 28 tỷ đồng.

Cũng từ năm 2019-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế Nhà nước đối với 9 công ty, Vũ Mạnh Cường chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường chỉ đạo đạt 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115,9 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền 106 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ sữa giả.

Hối lộ, tìm cách "chạy án" khi bị phát hiện sai phạm

Để sản xuất được sữa giả, nhóm Cường đưa hối lộ cán bộ nhằm tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ. Khi vi phạm bị phát hiện, nhóm này tìm cách đưa tiền nhờ "chạy án".

Cụ thể, tháng 8/2022, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà trực tiếp gặp, trao đổi và đặt vấn đề nhờ Bùi Đinh Thị Dinh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình, nhờ tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood trong việc nộp và xử lý hồ sơ đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm.

Sau khi đến thăm nhà máy sản xuất, Bùi Đinh Thị Dinh đồng ý hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo đề nghị của Cường và Hà tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hòa Bình. Dinh chỉ đạo cấp dưới Bùi Thị Trang “tạo điều kiện” cho các doanh nghiệp trên, cho chủ trương nhận tiền chi phí ngoài; chỉ đạo chuyên viên khác tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận một cửa để chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý.

Cơ quan tố tụng cho rằng, tổng số tiền Công ty Rance Pharma, Hacofood đã chuyển cho Bùi Thị Trang gần 2,5 tỷ đồng. Sau đó, Trang chuyển cho Bùi Đinh Thị Dinh gần 2,2 tỷ còn bản thân Trang hưởng 300 triệu đồng.

Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Cường và đồng phạm tìm cách kết nối, đưa tiền để không bị xử lý hình sự... Bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng phòng cảnh sát trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ), biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật.

Cụ thể, ông Hưng được Nguyễn Văn Hòa (cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV) và Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á) đề nghị giúp cho Công ty Rance Pharma và Hacofood không bị xử lý hình sự, do đang bị C05 Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa.

Viện kiểm sát cáo buộc, Hưng nhận lời, nhiều lần gặp Quân, Hòa trao đổi công việc; đã nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa (ngày 02/01/2025) và 140.000 USD (tương đương 3,4 tỷ đồng) từ Nguyễn Văn Quân (ngày 23/01/2025).

Sau đó, Hưng cùng Hòa đã đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ.

Theo viện kiểm sát, hành vi của Bùi Quốc Hưng đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.