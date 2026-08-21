Hãng trà sữa Hà Nội ra mẫu ly mới biết “phun khói”, mô phỏng đoàn tàu di sản đi khắp Việt Nam

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Feeling Tea vừa giới thiệu mẫu bao bì mới lấy cảm hứng từ hình ảnh những chuyến tàu đi qua các vùng đất Việt Nam. Điểm khiến mẫu ly nhanh chóng gây chú ý nằm ở phần minicup đặt phía trên, có thể tạo hiệu ứng phun khói, mô phỏng một đoàn tàu đang lăn bánh.

Thiết kế này được thương hiệu phát triển thành Combo Hỏa Xa, gồm một đồ uống bất kỳ size L với “Ly yêu nước” có thể xoay để hiển thị những hình ảnh khác nhau về các vùng đất, địa danh nổi tiếng của Việt Nam, cùng một minicup Hỏa Xa nhả khói có giá 25.000 đồng được gắn phía trên.

Theo thông tin từ thương hiệu, ý tưởng lấy cảm hứng từ hình ảnh “Chuyến tàu di sản” - đoàn tàu băng qua nhiều miền đất, đưa hành khách đến những địa danh và cảnh quan đặc trưng của Việt Nam. Khi kết hợp hai phần ly, trải nghiệm uống trà sữa vì thế được biến thành một mô hình thu nhỏ của chuyến tàu.

Từ ngày 18/8, mẫu ly với hiệu ứng khói chính thức được áp dụng tại các cửa hàng. Tuy nhiên, thương hiệu cũng lưu ý khách đặt Combo Hỏa Xa qua ứng dụng giao hàng sẽ không có hiệu ứng này, do minicup tạo khói chỉ được áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng.

Điểm đáng chú ý của mẫu ly lần này không chỉ nằm ở hiệu ứng khói, mà còn ở cách thương hiệu biến bao bì thành một phần của trải nghiệm. Thay vì chỉ in hình cố định, phần ly có thể xoay để thay đổi hình ảnh, khiến người mua có thêm lý do để cầm, xoay và khám phá thiết kế.

Feeling Tea là một trong những thương hiệu trà sữa quen thuộc với khách hàng Hà Nội, đã hoạt động trên thị trường nhiều năm và sở hữu hệ thống cửa hàng tại nhiều khu vực. Thương hiệu tập trung vào nhóm đồ uống trà sữa, trà và các món giải khát có mức giá tương đối dễ tiếp cận, hướng đến tệp khách hàng trẻ. Bên cạnh sản phẩm, Feeling Tea cũng thường xuyên làm mới cách tiếp cận thông qua bao bì, chương trình theo mùa và những thiết kế mang tính trải nghiệm.

Đây cũng là hướng mà nhiều thương hiệu đồ uống từng khai thác để tạo sự chú ý: biến chiếc ly vốn chỉ là vật dụng đựng đồ uống thành một sản phẩm có tính sưu tầm, chụp ảnh hoặc tương tác. Bên cạnh đó, việc đưa các biểu tượng văn hóa, địa danh hay câu chuyện theo mùa vào bao bì giúp sản phẩm dễ tạo ra một “phiên bản giới hạn” mà không cần thay đổi hoàn toàn đồ uống bên trong.

Với Combo Hỏa Xa, hiệu ứng khói tạo thêm yếu tố trực quan, trong khi hình ảnh các địa danh trên thân ly giúp mẫu bao bì gắn với không khí dịp lễ. Đây cũng là cách các chuỗi đồ uống có thể tạo thêm sự mới mẻ cho những sản phẩm quen thuộc, khi cuộc cạnh tranh không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở trải nghiệm mà khách hàng nhận được ngay từ lúc cầm chiếc ly trên tay.